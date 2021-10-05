زيادة 6 ألاف وحدة سكنية بانتظار موافقة المجلس البلدي

عادل الشنان

بالتزامن مع يوم الإسكان العربي الذي يوافق أول يوم اثنين من شهر اكتوبر في كل عام، أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن توزيع 22 الف و 152 وحدة سكنية في مشروع ⁧‫جنوب سعد العبدالله ‬⁩ الإسكاني اعتبارا من تاريخ 12 ديسمبر 2021 على المخطط إسوة بالمشاريع الإسكانية السابقة، مؤكداً ان المشروع سيشمل زيادة بعدد الوحدات السكنية تصل الى عدد 6 ألاف وحدة سكنية تقريباً وذلك بعد موافقة المجلس البلدي على توسعة المشروع.

وعلمت "الأنباء"، ان الشايع وجه بشكل مباشر كافة القطاعات المعنية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاعداد البرنامج الزمني اللازم لتوزيعات مشروع جنوب سعد الاسكاني حتى لا يكون هناك اي تأخير في تنفيذ آلية التوزيع خاصة وان المشروع سيلاقي رغبة كبيرة من المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية وعلى وجه الخصوص القديمة منها مما سيقلص طابور انتظار الرعاية السكنية بشكل كبير ويتيح فرصة كبيرة لاصحاب الطلبات الاسكانية الحديثة للاستفادة من فرص توزيعات مشروع جنوب صباح الاحمد الاسكاني الجاري تنفيذها ويستطيع الراغبين بها بالتخصيص عليها في الوقت الحالي.

وبمناسبة يوم الاسكاني العربي والذي يعتبر يوماً عالمياً تحتفل فيه الامم المتحدة منذ عام 1986 قامت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بتنظيم احتفال على مستوى المؤسسة لجميع الموظفين ووضع شعار الاحتفال على مداخل ومخارج المؤسسة متضمناً نبذة تعريفية عن اهمية هذا اليوم وما يحويه من فكرة شاملة لجميع عناصــر جــودة الحيــاة والمعــايير المطبقــة التي تســهم فــي تكــوين بنيــة المجتمــع وتكــوين شخصــيته بجميــع اختلافتهــا من خلال اخــراج مخططــات ســكنية ذات تخطيط عمراني مستدام وخدمي مثالي من خلال التصرف العلمي والجمالي والمنظم للأراضي والموارد والمرافق والخدمات، بهدف ضمان الكفاءة الصحية والإجتماعية المعيشية للمجتمع والامان من حيث توزيع الطرق والمواقف والساحات والمحافظة على الخصوصية وبالتالي ترابط مجتمعي منظم وآمن يوفر كافة الاحتياجات ناهيك عن ان العنصر البيئي المسؤول عن الناحية الصحية والثقافة الصحية وتقليل الضوضاء وايضاً توفير هواء نقي وتقليل من درجة الحرارة الجو و توفيرمتنفس للسكان، بالإضافة الى المسطحات الخضراء مع عدم الاغفال عن العنصر الاقتصادي من خلال بناء بنية تحتية مستدامة ذات جودة عالية وايضا استخدام مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي التقليل من الصيانة والانبعاثات الضارة وايضا الاستفادة من تصريف المياه وعمل محطات معالجه واستخدم المياه في ري المسطحات الخضراء مما يترتب عليه تقليل النفقات والمصروفات واخيراً العنصر الخدمي والترفيهي عبر ايجاد اماكن للترفيه وملاعب وايضا للتجمعات والتبادل الثقافي والاجتماعي ومراكز تجارية وصحية مع مراعات جميع فئات المجتمع من اطفال وشباب وكبار السن وذوي الهمم وتوفير مسارات خاصة ومصاعد ومسارات لرياضة المشي و الدرجات الهوائية.