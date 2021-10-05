أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة مـن الضاحية التاسعة في القسائم الحكومية جنوب مدينة (صباح الأحمد السكنية) والتي تشتمل على 128 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 18/5/2015 .

وذلك وفقا للمواعيد التالية: 1 توزيع البطاقات يوم الخميس ، الأحد 7/10/2021 10/10/2021 -2 توزيع بطاقات الاحتياط

يوم الأثنين ، الثلاثاء 11/10/2021 \12/10/2021 -3 إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 13 / 10 / 2021.



وطلبت من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الأثنين ،الثلاثاء الموافق 11-12/10/2021 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.

الأسماء كالتالي:

0001 عبدالرزاق سعد علي الدبوس

0002 احمد عبدالله محمد السهلي

0003 سعد رجعان سعد الجويسرى

0004 حسن محسن مهدي الموسوي

0005 نجم عبد اللطيف ابراهيم السلطان

0006 نادر نافل سعد الجويسرى

0007 محمد رجا سعيد العازمى

0008 انور حسن عبد العزيز الحنيان

0009 سعد محمد عبد الله المطوع

0010 حسين أحمد صفر عباس

0011 خالد فيصل رجعان العازمي

0012 عبد الله جمال ملا زايد سعيد

0013 خالد مبارك عبدالله العازمى

0014 عبد الله متروك وقاف العنزى

0015 محمد عبد الله محمد مراد

0016 حسين طاهر ريس كمال

0017 عبد الله راشد زنكي حسين زنكي

0018 عيسى عبد النبى حافظ خالدى

0019 حمود فجرى حمود القريافى

0020 فهد عبد المحسن خالد العليان

0021 جمال عدنان عبد الهادى البحيرى

0022 محمد احمد عبدالله عيسي العربيد

0023 عبدالمانع مبارك مشغي العجمي

0024 محمد عباس عبد الحسين مظفر

0025 عبد الله راشد فرحان العازمى

0026 ابراهيم نجيب ابراهيم البلوشي

0027 ميثم حسن محمد مهنا

0028 فهد محمد حمدان العازمي

0029 خالد عماد احمد العميرى

0030 محمد مرجي صالح الرشيدي

0031 طلال على سيف العازمى

0032 احمد مبارك فرج الساهلى

0033 ثلاب سالم ثلاب الهاجرى

0034 عادل عدنان عبدالهادى البحيرى

0035 فهد هادى عجاج العازمى

0036 صالح ماهر صالح موسى

0037 عبد المحسن احمد عبد المحسن العنجرى

0038 عبدالعزيز عادل جاسم الدمخي

0039 يوسف رياض يوسف الهولى

0040 احمد عيسى عبدالله فرج

0041 زيد اسامه يوسف الفرحان

0042 علي حسين علي الرمضان

0043 محمد فجرى حمود القريافى

0044 عبد الله عبد العزيز مصطفى شعبان

0045 لافى بداح فريج المطيرى

0046 عبيد منصور حمود القريافى

0047 ناصر سعد حمود القريافى

0048 عبد الهادى حمد عبد الهادى القحطانى

0049 عبد الله فيصل ابل العوضى

0050 حسن سلمان علي الحداد

0051 حسين عبد النبى عباس حسين

0052 نايف عبدالوهاب عبدالله حسين

0053 حمد احمد عبدالوهاب الدشتى

0054 محمد سالم سعيدان السليمانى

0055 احمد فجرى حمود القريافى

0056 عبد الرحمن يوسف سالم الصميعى

0057 ابراهيم حسين ابراهيم الكندرى

0058 راشد منيف مرزوق الرشيدي

0059 مسلم فهيد مسلم العجمى

0060 سالم على سالم محمد

0061 محمد جلوي كعيران الدلمانى

0062 عبدالله حامد عبدالمحسن الحماد

0063 بدر صلاح خالد الخالد

0064 جاسم عبدالكريم الصفران

0065 عبد العزيز حسن عبد العزيز الحنيان

0066 احمد سعود عبد العزيز البارود

0067 ضاري سلمان اسحيم الميع

0068 مهدى عبدالرضا غلوم عباس

0069 عبد العزيز احمد غلوم محمد

0070 عبد الله سليمان هويدى البذالى

0071 خالد دعيج سلمان الشنيطى

0072 عبدالله خليل ابراهيم البلوشى

0073 علي عامر محمد الصرعاوى

0074 بدر محمد عبيد المطيرى

0075 فيصل مطلق راشد العازمي

0076 سالم محمد سالم المرى

0077 ناصر جواد محمد جمشير

0078 لافي سماح متعب المطيري

0079 علي شاكر درويش غلوم

0080 فهد ابراهيم عبدالله على الكندري

0081 محمد محسن محمد عبدالرحمن

0082 نادر نايف نغيمش حسيان العازمي

0083 محمد سيف محمد العجمى

0084 احمد فالح حمود الصواغ العازمي

0085 محمد على دعيج الدبوس

0086 يوسف فيصل بدر الجزاف

0087 سعد حمد شرهان الشمرى

0088 مجبل فرج مجبل المطيري

0089 عبد الله عيسى عبد الله المسرى

0090 بدر احمد عطيه الدرويش

0091 عبد الرحمن عبد الملك جاسم الطليحي

0092 راشد براك عبد المحسن الضويحى

0093 عبدالرحمن هادي عايض العتيبي

0094 عبدالله هادى عايض العتيبى

0095 عبد الله فريج سعد الماجدي

0096 محمد احمد محمد الصراف

0097 خليفه حمد خليفه العسعوسى

0098 يوسف عبد العزيز محمد الجريسي

0099 حسن هاشم على طاهر

0100 نواف محمد مثال المطيري

0101 احمد شباط شريد المطيرى

0102 يوسف فيصل عبدالكريم ملا عواد

0103 علي عبد الله محمد العنزى

0104 محمد عبدالرحمن محمد سعود العون

0105 محمد سعود بريجان العازمى

0106 طارق جمعه خميس العويصى

0107 عبد الوهاب سعد عبد الرحمن الصلال

0108 احمد حيدر احمد الصفار

0109 حسن راشد مسعود هادي العجمي

0110 احمد عادل حمزه جراغ

0111 لافى صالح سالم العازمى

0112 طالب سالم على المري

0113 محمد جابر صالح

0114 صالح عادل عبد الله حسين

0115 عبدالله سعد مقبل العازمى

0116 جابر فيصل جابر الفضلى

0117 احمد حسين على العباد

0118 عبدالرحمن يوسف ارحمه صقر اللحدان

0119 سعد تني سعد العجمي

0120 سعد حمد عبد الخضر خداده

0121 حسين سلطان حمود المتروك

0122 محمد قتيبه على الدوب

0123 فيصل فهد خليفه العازمي

0124 محمد عبد الرحمن محمد البطي بو طيبان

0125 عمر محمد راشد القعيد

0126 منى ناصر مطلق هزاع الجعمى

0127 محسن فهد عايض العازمي

0128 عبدالرحمن عبدالله صالح الشعبان