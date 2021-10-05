أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة مـن الضاحية التاسعة في القسائم الحكومية جنوب مدينة (صباح الأحمد السكنية) والتي تشتمل على 128 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 18/5/2015 .
وذلك وفقا للمواعيد التالية: 1 توزيع البطاقات يوم الخميس ، الأحد 7/10/2021 10/10/2021 -2 توزيع بطاقات الاحتياط
يوم الأثنين ، الثلاثاء 11/10/2021 \12/10/2021 -3 إجراء عملية القرعة يوم الأربعاء 13 / 10 / 2021.
وطلبت من المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعه صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
كما دعت المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعه صباح يوم الأثنين ،الثلاثاء الموافق 11-12/10/2021 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.
الأسماء كالتالي:
0001 عبدالرزاق سعد علي الدبوس
0002 احمد عبدالله محمد السهلي
0003 سعد رجعان سعد الجويسرى
0004 حسن محسن مهدي الموسوي
0005 نجم عبد اللطيف ابراهيم السلطان
0006 نادر نافل سعد الجويسرى
0007 محمد رجا سعيد العازمى
0008 انور حسن عبد العزيز الحنيان
0009 سعد محمد عبد الله المطوع
0010 حسين أحمد صفر عباس
0011 خالد فيصل رجعان العازمي
0012 عبد الله جمال ملا زايد سعيد
0013 خالد مبارك عبدالله العازمى
0014 عبد الله متروك وقاف العنزى
0015 محمد عبد الله محمد مراد
0016 حسين طاهر ريس كمال
0017 عبد الله راشد زنكي حسين زنكي
0018 عيسى عبد النبى حافظ خالدى
0019 حمود فجرى حمود القريافى
0020 فهد عبد المحسن خالد العليان
0021 جمال عدنان عبد الهادى البحيرى
0022 محمد احمد عبدالله عيسي العربيد
0023 عبدالمانع مبارك مشغي العجمي
0024 محمد عباس عبد الحسين مظفر
0025 عبد الله راشد فرحان العازمى
0026 ابراهيم نجيب ابراهيم البلوشي
0027 ميثم حسن محمد مهنا
0028 فهد محمد حمدان العازمي
0029 خالد عماد احمد العميرى
0030 محمد مرجي صالح الرشيدي
0031 طلال على سيف العازمى
0032 احمد مبارك فرج الساهلى
0033 ثلاب سالم ثلاب الهاجرى
0034 عادل عدنان عبدالهادى البحيرى
0035 فهد هادى عجاج العازمى
0036 صالح ماهر صالح موسى
0037 عبد المحسن احمد عبد المحسن العنجرى
0038 عبدالعزيز عادل جاسم الدمخي
0039 يوسف رياض يوسف الهولى
0040 احمد عيسى عبدالله فرج
0041 زيد اسامه يوسف الفرحان
0042 علي حسين علي الرمضان
0043 محمد فجرى حمود القريافى
0044 عبد الله عبد العزيز مصطفى شعبان
0045 لافى بداح فريج المطيرى
0046 عبيد منصور حمود القريافى
0047 ناصر سعد حمود القريافى
0048 عبد الهادى حمد عبد الهادى القحطانى
0049 عبد الله فيصل ابل العوضى
0050 حسن سلمان علي الحداد
0051 حسين عبد النبى عباس حسين
0052 نايف عبدالوهاب عبدالله حسين
0053 حمد احمد عبدالوهاب الدشتى
0054 محمد سالم سعيدان السليمانى
0055 احمد فجرى حمود القريافى
0056 عبد الرحمن يوسف سالم الصميعى
0057 ابراهيم حسين ابراهيم الكندرى
0058 راشد منيف مرزوق الرشيدي
0059 مسلم فهيد مسلم العجمى
0060 سالم على سالم محمد
0061 محمد جلوي كعيران الدلمانى
0062 عبدالله حامد عبدالمحسن الحماد
0063 بدر صلاح خالد الخالد
0064 جاسم عبدالكريم الصفران
0065 عبد العزيز حسن عبد العزيز الحنيان
0066 احمد سعود عبد العزيز البارود
0067 ضاري سلمان اسحيم الميع
0068 مهدى عبدالرضا غلوم عباس
0069 عبد العزيز احمد غلوم محمد
0070 عبد الله سليمان هويدى البذالى
0071 خالد دعيج سلمان الشنيطى
0072 عبدالله خليل ابراهيم البلوشى
0073 علي عامر محمد الصرعاوى
0074 بدر محمد عبيد المطيرى
0075 فيصل مطلق راشد العازمي
0076 سالم محمد سالم المرى
0077 ناصر جواد محمد جمشير
0078 لافي سماح متعب المطيري
0079 علي شاكر درويش غلوم
0080 فهد ابراهيم عبدالله على الكندري
0081 محمد محسن محمد عبدالرحمن
0082 نادر نايف نغيمش حسيان العازمي
0083 محمد سيف محمد العجمى
0084 احمد فالح حمود الصواغ العازمي
0085 محمد على دعيج الدبوس
0086 يوسف فيصل بدر الجزاف
0087 سعد حمد شرهان الشمرى
0088 مجبل فرج مجبل المطيري
0089 عبد الله عيسى عبد الله المسرى
0090 بدر احمد عطيه الدرويش
0091 عبد الرحمن عبد الملك جاسم الطليحي
0092 راشد براك عبد المحسن الضويحى
0093 عبدالرحمن هادي عايض العتيبي
0094 عبدالله هادى عايض العتيبى
0095 عبد الله فريج سعد الماجدي
0096 محمد احمد محمد الصراف
0097 خليفه حمد خليفه العسعوسى
0098 يوسف عبد العزيز محمد الجريسي
0099 حسن هاشم على طاهر
0100 نواف محمد مثال المطيري
0101 احمد شباط شريد المطيرى
0102 يوسف فيصل عبدالكريم ملا عواد
0103 علي عبد الله محمد العنزى
0104 محمد عبدالرحمن محمد سعود العون
0105 محمد سعود بريجان العازمى
0106 طارق جمعه خميس العويصى
0107 عبد الوهاب سعد عبد الرحمن الصلال
0108 احمد حيدر احمد الصفار
0109 حسن راشد مسعود هادي العجمي
0110 احمد عادل حمزه جراغ
0111 لافى صالح سالم العازمى
0112 طالب سالم على المري
0113 محمد جابر صالح
0114 صالح عادل عبد الله حسين
0115 عبدالله سعد مقبل العازمى
0116 جابر فيصل جابر الفضلى
0117 احمد حسين على العباد
0118 عبدالرحمن يوسف ارحمه صقر اللحدان
0119 سعد تني سعد العجمي
0120 سعد حمد عبد الخضر خداده
0121 حسين سلطان حمود المتروك
0122 محمد قتيبه على الدوب
0123 فيصل فهد خليفه العازمي
0124 محمد عبد الرحمن محمد البطي بو طيبان
0125 عمر محمد راشد القعيد
0126 منى ناصر مطلق هزاع الجعمى
0127 محسن فهد عايض العازمي
0128 عبدالرحمن عبدالله صالح الشعبان