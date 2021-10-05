تقدم النائب د. علي القطان باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين (عافية) بشمول المواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وجاء في نص الاقتراح:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:

تسري أحكام هذا القانون على كل من :

1- المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2- المواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشئون الاجتماعية سواء كانت المواطنة غير العاملة متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عازبة.



ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.

مادة (2)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كلٌ فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية إنه عملاً بما نص عليه الدستور الكويتي بالمادة (11) منه على أن ((تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية)).



ونظراً لأن القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على الموطنين المتقاعدين لم يتضمن سوى المتقاعدين وهو العنوان الرئيس لذلك القانون ولم ينص على استفادة فئات أخرى من المجتمع الكويتي ممن تكون أوضاعهم مثيلة للمتقاعدين، فتغاضى المشرع في هذا القانون عن شريحة ربات البيوت رغم أنهن في حكم المتقاعدات لحصولهن على مساعدات اجتماعية من وزارة الشئون الاجتماعية لكونهن مسجلات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،



وبالرغم من كونهن بحاجة للاستفادة من خدمات التأمين الصحي أسوة بالمتقاعدين سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عزباء، فلم يشملهم تلقي الخدمات العلاجية في التأمين الصحي للمتقاعدين، وتطبيقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (7) من الدستور تم النص في هذا القانون على إضافة شريحة ربات البيوت اللاتي يحصلن على مساعدات اجتماعية ومسجلات لدى وزارة الشئون الاجتماعية.



ولذلك فقد تضمن نص هذا القانون في مادته الأولى، بأن يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:



تسري أحكام هذا القانون على كل من :

1- المواطنين المتقاعدين المسجلين بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

2- المواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشئون الاجتماعية سواء كانت المواطنة غير العاملة متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو عازبة.



ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.



وهذا يؤدي في حال تطبيقه إلى عدالة ضم شرائح من المجتمع الكويتي إلى قانون التأمين الصحي للمتقاعدين تحقيقاً للعدالة والمساواة والتخفيف عن كاهل هذه الفئات التي تستحق أن يشملها القانون بالرعاية الصحية الكاملة