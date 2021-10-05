منتزه أبو حليفة خير مثال على تغير السياسات عقب كل تشكيل حكومي جديد

ما فائدة التوزيع على المخطط دون إيجاد حل لازمة سيولة بنك الائتمان

طالب النائب خالد العتيبي، مجلس الوزراء بالتعهد بخطة توزيعات الطلبات الإسكانية في مدينة جنوب سعد العبدالله وغيرها من المناطق والمدن الجديدة لكي يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية السياسية كاملة حال عدم الإلتزام بالمخطط الزمني للتوزيعات المعلن عنها من الهيئة العامة للرعاية السكنية.

وأضاف العتيبي مع كامل تقديرنا لوزير الإسكان وتصريحة الأخير ولكن وبناء على تجربتنا مع رئيس الوزراء الحالي والأداء الحكومي بشكل عام في السنوات الاخيرة فأن تصريح وزير الإسكان المتعلق بتوزيع 22 ألف وحدة بجنوب سعد العبدالله ومحاولة زيادتها إلى 28 الف بعد موافقة المجلس البلدي سيصبح تصريح من الماضي ويذهب لأدراج الرياح كما ذهبت غيره من التصريحات في حال تغير الوزراء وجاء تشكيل حكومي جديد.

ودلل العتيبي على ذلك بقوله لنا في أرض منتزه أبوحليفة خير مثال وذلك بعدما أعلن اكثر من وزير عن قرب حل المشكلة وتسليم الأراضي وحتى الآن ما زالت القضية معلقة على الرغم من معاناة المواطنين المستمرة من هذه القضية تحديداً.

وتساءل العتيبي عن فائدة التوزيع على المخطط دون التحرك لحل أزمة سيولة بنك الإئتمان مؤكداً أن قضية أهالي المطلاع وعدم تسليمهم اذونات البناء نموذج حي على تخبط الحكومة وفشل المنظومة الإسكانية لاسيما بدعة التسليم على المخطط، مختتماً تصريحه قائلا لن نقبل بتصريحات جديدة ينتج عنها هدر مزيد من الوقت دون تعهد وتصريح رسمي من مجلس الوزراء ليتحمل على أثرها رئيس الوزراء المسؤولية كاملة.