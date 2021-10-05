أكد المهندس في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة غنام العجمي، اليوم الثلاثا،ء ان مشاركة الكويت في المعرض العالمي (اكسبو دبي 2020) تعد فرصة ثمينة لعرض آخر مشاريع الطاقة المتجددة والفرص المستقبلية والاطلاع على آخر ما توصلت اليه الدول في مجال الطاقة.

وقال العجمي وهو احد اعضاء فريق وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المشارك في جناح الكويت في المعرض لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه في ظل تزايد الطلب العالمي على الطاقة النظيفة أصبح استخدام الطاقة المتجددة والمستديمة "أمرا ملحا" لافتا الى السعي للبحث عن سبل استدامة انتاج الطاقة الكهربائية لدعم اقتصاد البلاد في الحاضر والمستقبل.

وأضاف ان الكويت والدول المجاورة تتميز بالقدرة على استخدام الطاقة الشمسية (الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة وطاقة الرياح) نظرا لطبيعتها الجغرافية والمناخية.

وأوضح العجمي ان التطورات التقنية المتسارعة لتحسين قدرة وكفاءة انتاج الطاقة أدت الى تنفيذ مشروع (الشقايا المرحلة الاولى للطاقة المتجددة) بقدرة 70 ميغاواط ليكون هو الركيزة الاساسية لمشاريع الطاقة المستقبلية في البلاد.

وبين ان مشروعي (الشقايا للمرحلتين الثانية والثالثة) من المشاريع المستقبلية المهمة وتصل السعة المركبة لهما الى اكثر من 3500 ميغاواط وستكون عبارة عن مزيج من الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية الحرارية والطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح.

ولفت الى وجود مشاريع مستقبلية في مجال محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه مثل مشروع (الزور الشمالية للمرحلتين الثانية والثالثة) ومشروع (محطة الخيران للمرحلة الأولى) ومشروع (النويصيب المرحلة الأولى) لكون الوقود المستخدم لانتاج الكهرباء من المحطات الصديقة للبيئة.

وأكد ان هذه المشاريع تأتي تماشيا مع الرغبة السامية لرؤية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه ان يكون تأمين نسبة 15 في المئة من الطلب على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأشار الى توجيهات وزير الكهرباء والماء والطاقةالمتجددة الدكتور مشعان العتيبي باطلاق استراتيجة الوزارة بزيادة انتاج الكهرباء بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030 وتكثيف الجهود لتنفيذ جميع المشاريع المستقبلية في مجال طاقة مستدامة.

وذكر العجمي انه يقوم هو وزملاؤه في الركن الخاص بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المشارك في الجناح الكويتي بعرض مشاريع الوزارة الحالية والمستقبلية اضافة الى الاستفادة من تجارب الدول والجهات الأخرى المشاركة في المعرض العالمي والاطلاع على آخر ما توصلت اليه الدول في مجال الطاقة المتجددة.

ويعرف (إكسبو) بالمعرض الدولي أو العالمي وهو معرض ضخم عام يتم تنظيمه كل خمس سنوات في إحدى مدن العالم منذ القرن التاسع عشر ويشترط على الدولة التي تستضيفة ان تميزه عن المعارض التي اقيمت سابقا.

ويشرف على معرض (اكسبو) المكتب الدولي للمعارض ويهدف الى تعليم الجمهور وبذل مجهود بالموارد المتاحة للانسانية لتلبية متطلبات الحضارة وكافة فروع النشاط البشري للتقدم والوصول الى افاق مستقبلية ويشارك فيه عدد من الدول والحكومات والجمعيات والشركات والمؤسسات والهيئات.