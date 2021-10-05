أكد رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع أهمية إصدار دليل رقابي شامل يختص بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن التدقيق وحماية المال العام أثناء حالات الكوارث والأزمات.

جاء ذلك في بيان صحفي للديوان بمناسبة مشاركة (المحاسبة) اليوم الثلاثاء في الاجتماع ال18 لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأضاف الشايع أنه يتطلب من كافة الأجهزة الرقابية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تسهم في الارتقاء بآليات العمل وتحقيق الأهداف المنشودة لحماية المال العام ومكافحة الفساد في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم.

وذكر البيان أن (المحاسبة) قدم اقتراحا خلال الاجتماع لاعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية في المنظمة الآسيوية لهيئات الرقابة العليا لتعزيز التواجد العربي في المنظمة.

وأضاف أن الاجتماع ناقش خطة التدريب لعام (2021/2022) والدليل العام المشترك للعمل الرقابي والبرنامج الزمني لمراجعة أدلة الرقابة المشتركة التي صدرت سابقا.