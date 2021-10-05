بدأ عسكريون بريطانيون في زيهم الرسمي تسليم الوقود اليوم الثلاثاء، لتخفيف النقص الحاد في عدد سائقي الشاحنات والذي أدى للتزاحم عند محطات الوقود للشراء بدافع الذعر، على الرغم من أن رئيس الوزراء بوريس جونسون نفى أن يكون خامس أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو أزمة.

والتقطت رويترز صورا لعسكريين في عدة مستودعات للوقود في جنوب إنجلترا يقودون شاحنات صهاريج، بعضهم بصحبة مرشدين، ثم وهم يسلمون الوقود بعد ذلك إلى إحدى المحطات.

وردا على سؤال من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت المملكة المتحدة في أزمة، قال جونسون "لا".

وقال مراسلو رويترز إن العديد من محطات الوقود ما زالت مغلقة اليوم في لندن وفي أنحاء جنوب إنجلترا.

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن أن تعاني بريطانيا مجددا من دوامة التضخم التي شهدتها في السبعينات، قال جونسون "لا أعتقد أن المشكلة ستظهر على هذا النحو، وأعتقد في الواقع أن القدرة الطبيعية لهذا البلد على تسوية المشكلات المتعلقة بالأمور اللوجستية وسلاسل التوريد كبيرة جدا".



