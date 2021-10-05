ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري اليوم الثلاثاء، الاجتماع الاول للجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

وقال الناطق الرسمي للمجلس الوطني د.عيسى الانصاري، ان الاجتماع الذي عقد في مكتبة الكويت الوطنية ناقش قرار تشكيل اللجنة العليا لجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية والتقرير الخاص بتعديل لوائح الجائزتين والتقرير التنفيذي المتعلق بجائزة الدولة في فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية للعام 2021.

واضاف الانصاري ان الاجتماع ناقش ايضا الاعمال المرشحة لجائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية والمطابقة لشروط الجائزة واختيار أسماء المحكمين في جائزة الدولة التشجيعية للعام 2021.

واوضح ان الجائزة تمنح عن الانتاج المتميز للاعمال التي تنطبق عليها شروط الجائزة التي تحددها اللائحة وتقوم اللجنة بوضع القواعد والضوابط التي تنظم منح هذه الجائزة وتحديد الوقت والكيفية التي يتم بها الاعلان عنها اضافة الى تشكيل اللجان الفرعية وأسلوب عملها.

حضر الاجتماع أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كامل العبدالجليل والامين العام لقطاع الثقافة الدكتور عيسى الانصاري.

يذكر ان جائزة الدولة التقديرية أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 1999 وتختص بمنح جوائز لمن لهم الفضل في الريادة والتأسيس الثقافي وتأصيل جذور الثقافة بين أبناء الوطن في حين ان جائزة الدولة التشجيعية التي صدرت بقرار من مجلس الوزراء عام 1988 تختص بدعم ابداعات الموهوبين من أبناء الكويت على انجازاتهم في مجال الفنون والآداب العلوم الاجتماعية والإنسانية.