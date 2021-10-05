عادل الشنان



أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن الانتهاء من إزالة أحد المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني والمتمثل في موقع الإطارات المستعملة والتالفة، ولا شك أن هذا المشروع الإسكاني من المشاريع التنموية والحيوية في البلاد وقد طالت مدة تنفيذه لظروف مختلفة، مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسكانية.



وقال الشايع: ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية فور تشكيله هذا المشروع والجدول الزمني ووافق على تحويل المشروع من نظام مطور عقاري إلى نظام أرض وقرض، ولا شك أن هذا المشروع وغيره من المشاريع الإسكانية تحظى بدعم القيادة والسياسية وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء.

وقد جاء هذا المشروع بفضل تضافر جهود مخلصة من مجلسي الأمة والبلدي ووزراء وقياديين سابقين وحاليين لهم منا كل الشكر والثناء والتقدير.



وتقديرا واحتراماً لأهل الكويت الأوفياء كافة وانسجاماً مع الظروف المالية التي تمر بها البلاد واستكمالا للإجراءات المتبعة، فإنني أعلن أنه سيتم توزيع الوحدات السكنية التابعة لمشروع مدينـة جنوب سعد العبدالله والبالغ عددها 22.152 وحدة سكنية على المخطط أسـوة بالمشاريع السابقة وابتداء مـن تـاريخ 2021/12/12م بالإضافة إلى أن هذا العدد من الوحدات السكنية قابل للزيادة لحين الانتهاء من موافقة المجلس البلدي على التوسعة والبالغ عددها 6000 وحدة سكنية تقريباً.



ويشهد الله أن هذه الأمور أتـت نتيجة جهود وفيـة لشخصيات ومسؤولين أخلصوا لوجه الله تعالى في الالتزام بوعودهم لمستحقي القسائم من أبناء الشعب الكويتي، وفي هذا المقام أود أن أؤكد أنني مازالت على عهدي بمد يد التعاون للجميع لكل ما فيه خير ومصلحة وطننا العزيز.