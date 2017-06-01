شارك برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في المؤتمر العالمي ATD لعام 2017 الذي تنظمه المنظمة الأمريكية لتطوير المواهب في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، وذلك خــــلال الفترة من 21-24 مايو الماضي.

وقد مثل البرنامج في المؤتمر هيام الدويلة ــ مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية بالبرنامج، وقد كانت الدويلة، أحد المتحدثين في المؤتمر من خلال ورقة عمل، تحدثت فيها أمام جميع المشاركين عن بيئة العمل في القطاع الحكومي ودوره في تنمية المواهب، حيث أشارت من خلال دراسة اعدتها الى أن هناك ثلاثة عوامل تؤثر في بيئة العمل جاء في مقدمتها.

أن السمات الوظيفية هي تلك المتعلقة بأهمية وجود وصف وظيفي محدد لكل مهنة مع الحرص على وضع الشخص المناسب في المكان والوظيفة المناسبتين لقدراته وإمكانياته وتحديد المهام الوظيفية المطلوبة منه واعطائه الحرية الكاملة في طريقة إنجازهما مع قيام المسؤول المباشر بدوره في التطوير والدعم وإبداء ردود الفعل للموظف حول المهمة التي قام بأدائها.

أما العامل الثاني والذي يؤثر في بيئة العمل فهو العدالة بين الموظفين في توزيع المهام والمكافآت، وأهمية الابتعاد عن الواسطة والمحسوبية في التعامل مع الموظفين على أن تكون الكفاءة والانجاز والابداع العامل الاساسي لتقييم الموظف ومنحه المكافآت المادية والمعنوية.

وجاء في المرتبة الثالثة دعم المسؤول وزملاء العمل للموظف أثناء تأدية مهامه الوظيفية ويأتي ذلك من خلال قيام المسؤول بالاهتمام بوجهات نظر الموظفين حول آلية العمل وأخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار وتمكينهم من توظيف طاقاتهم وجهودهم لتحسين وتطوير العمل بأساليب وطرق ابداعية كما يأتي دور زملاء العمل في تقديم العون والدعم للموظف أثناء تأدية مهامه مما يشعره بأنه يعمل ضمن فريق عمل واحد يحــــرص على المصلحة العامة للمؤسسة التي يعمل بها.

وفي نهاية كلمتها تقدمت هيام الدويلة بالشكر والعرفان لمسؤولي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واللجنة المنظمة والوفد المشارك لجهودهم الكبيرة في إنجاح مشاركة دولة الكويت في هذا المؤتمر الدولي والذي تم من خلاله الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في مجال تنمية المواهب وتبادل الخبرات بما يعود بالفائدة على ممثلي الجهات المشاركة في هذا المؤتمر.