يشارك وفد من ديوان المحاسبة في مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية «UNCTAD» حول إدارة الدين العام والذي يعقد خلال الفترة من 13-15 نوفمبر 2017 في مدينة جنيف.

ويترأس وفد الديوان المشارك في الاجتماع الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات يوسف المزروعي ويضم في عضويته كلا من كبير مدققين بقطاع الرقابة على الجهات المستقلة منال السعيد وكبير مدققين بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية عبدالحميد عبدالله ومدقق مشارك بإدارة الرقابة على الجهات الملحقة للشؤون الاستثمارية والخدمية عبدالعزيز الجاسم.

وقالت عضو وفد الديوان المشارك منال السعيد ان الاجتماع يناقش مواضيع مهمة مثل التمويل بغرض التنمية، واستدامة الدين، والتمويل المسؤول والشامل، وتقليص المخاطر التشغيلية لإدارة الدين.

وأضافت السعيد ان المؤتمر يقام كل سنتين ويقدم خلاله منتدى لتبادل الخبرات والآراء بين الحكومات والمنظمات الدولية، والجهات الأكاديمية، والمجتمع المدني بشأن مواضيع التنمية الحالية المتعلقة بالدين ضمن سياق الاقتصاد الكلي الأكثر شمولية.

كما يجمع المؤتمر مديري الدين المحليين من أصحاب المستويات العليا من جميع أنحاء العالم لمناقشة بعض الأمور الأكثر شيوعا في هذا المجال، حيث شارك في الاجتماع السابق والذي عقد قبل سنتين ما يقارب 350 مشاركا يمثلون 100 دولة، إضافة الى ممثلين رفيعي المستوى من جهات دولية وإقليمية.