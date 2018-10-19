أعلن الحرس الوطني تخريج الدفعة الأولى من الطلبة الضباط الطيارين من الدفعة الـ (46) في قاعدة «داكس» الفرنسية، وتم تقليد الخريجين الأجنحة الفرنسية للطيران من قبل السلطات الفرنسية والكويتية.

وقال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي في بيان صحافي إن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق إلا من خلال توجيهات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني.

وحصل الطالب ضابط عثمان مساعد مندني والطالب ضابط عبدالله عقاب العلاج من الحرس الوطني على المركزين الأول والثاني متفوقين على زملائهم من الحرس الوطني والجيش الكويتي.

وأوضح الفريق الرفاعي أن الحرس الوطني قطع خطوات كبيرة نحو تشغيل الطيران العمودي في منظومته العسكرية والأمنية وإسناد أجهزة الدولة، بتأهيل طلبته العسكريين ضباطا طيارين يتمتعون بالمهارة الكاملة في مجال علوم الطيران لقيادة أحدث الطائرات، وذلك بإلحاقهم بأفضل المؤسسات الأكاديمية لمنح الطالب أكبر قدر ممكن من الخبرة والمعرفة الأكاديمية العالمية.

حضر التخريج آمر القوة الجوية في الجيش الكويتي اللواء الركن طيار عدنان الفضلي والملحق العسكري الكويتي في فرنسا العميد الركن زياد عبداللطيف الصقر، وآمر جناح الطيران في الحرس الوطني العقيد مهندس محمد عبدالعزيز علي.