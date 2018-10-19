أكد فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية حرصه على مواكبة التوجهات البيئية العالمية الهادفة الى الحفاظ على البيئة باعتبارها أولوية تنموية وذلك من خلال تنظيم فعاليات وأنشطة توعوية تتسق مع الاحتفالات العالمية ذات الصلة.

وقالت عضو الفريق معصومة مذكوري لـ «كونا» أمس إن الفريق نظم أسبوعا توعويا في مدارس عدة شمل فعاليات بيئية في محاولة منه لغرس السلوك البيئي الصحيح في نفوس الناشئة وحب العمل التطوعي لحماية البيئة والمحافظة على كائناتها.

وأوضحت مذكوري أن فعاليات الأسبوع المعنون «استثمار مستدام لبيئة عربية أفضل» جاءت لإحياء ثلاث مناسبات هي «يوم البيئة العربي» الذي يصادف الـ 14 من أكتوبر سنويا و«يوم الشجرة» الذي يصادف الـ 15 من أكتوبر و«يوم الأغذية العالمي» ويصادف الـ 16 من الشهر نفسه.

وأضافت أن الفعاليات استهدفت التعريف بالبيئة وأهميتها واعتبارها قضية عالمية وزيادة الوعي البيئي وتنمية التعاون العربي في مجالات شؤون البيئة وتحديد القضايا البيئية المشتركة وأولويات العمل لمواجهتها والتعرف على أبرز المبادرات الهادفة الى الحفاظ على البيئة.

وأفادت بأن الفريق شارك في البرامج الإذاعية المدرسية في طابور الصباح وأقام مسابقات عدة فضلا عن عرض للمطبوعات التوعوية التي تناسب كل الطلبة حسب المراحل الدراسية، مبينة أن البرامج حظيت بإقبال كبير من الطلاب للتعرف على مشاريع الفريق في المحافظة على البيئة وحمايتها واستدامتها.

وأكدت أن زيادة الوعي البيئي وتعزيز السلوك البيئي السليم لدى أفراد المجتمع بات أمرا مهما، لافتة إلى أن الفريق وعبر فعالياته عمل على خلق جو تعليمي مرح وهادف وتسليط الضوء على الأعمال والمشاريع التي يقوم بها فريق الغوص للتعريف بأهميتها لحماية البيئة والمحافظة عليها.

وبينت مذكوري أنه تم توزيع مطبوعات مع شرح المشاريع وطريقة الاستفادة منها وأثرها الإيجابي في حماية البيئة وجذب الطلبة والطالبات إلى العمل التطوعي وتشجيعهم على ذلك من أجل بيئة مستدامة.