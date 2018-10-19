محمد راتب

كشـــف مديــر إدارة محافظة حولي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية علي الكندري في تصريح لـ «الأنباء» أنه تم إغلاق المطعم المخالف في منطقة حولي إلى جانب 3 مطاعم أخرى في إجراء طبيعي بحق من سولت لهم أنفسهم مخالفة القوانين والاستهتار والاستخفاف بصحــة المستهلكين، مشيرا إلى أن الإغلاق مصير وعاقبــة كل مخالف ومستهتر بالقوانين.

وذكر ان هناك المزيد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة، ولدينا قائمة طويلة من الأسماء التي هي قيد الرقابة والرصد، وستتم محاسبتها فور وقوعها في أي زلة أو مخالفة، مبينا أن تحويل حولي إلى محافظة خالية من المطاعم المخالفة هو الهدف الذي سنصل إليه بجهود المخلصين من أبناء الوطن ومفتشي هيئة الغذاء.

وأشار إلى ان عهــد التسيب والاستغفــــال والاستهتار وتجاهل القانون وتجاوزه بالطرق الملتوية ولى، وكلما تفنن المخالفون في الحيل كنا لهم بالمرصاد، فكلما كادوا للمستهلكين كدنا لهم، ولن يفلت اي منهم من عدالة القانون وحماية المستهلكين، فنحن العين الساهرة لضمان صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء.