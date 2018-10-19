عقدت محكمة التمييز جمعيتها العامة أمس برئاسة رئيس محكمة التمييز ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، بحضور نائب رئيس المحكمة ووكلاء ومستشاري المحكمة، وذلك للنظر في توزيع العمل على دوائر المحكمة خلال العام القضائي الحالي 2018-2019.

وألقى المستشار المطاوعة كلمة أشاد فيها بالجهد الكبير الذي يبذله المستشارون أعضاء المحكمة في فحص الطعون والفصل فيها، بما أسهم في تعزيز مسيرة المحكمة في إرساء المبادئ القانونية، كما أوضح الواقع العملي والصعوبات التي تعترض سير العمل وسبل تذليلها بما يختصر فترة نظر وإنجاز الطعون.

وأشاد بالدعم الذي يبذله العاملون في المحكمة وفي وزارة العدل لحسن سير العمل، متمنيا للجميع عاما قضائيا مليئا بالعمل والإنجاز في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد، وقد تمت مناقشة مشروع توزيع العمل والقرارات المتعلقة بسير العمل في المحكمة واعتمدتها الجمعية بالإجماع.