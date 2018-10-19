المشروع استفاد منه أكثر من 5000 أسرة فقيرة حول العالم





في إطار سعي «النجاة الخيرية» لتنفيذ المشاريع التنموية والتي تهدف إلى تغيير حياة الآلاف من الأسر والأطفال داخل مخيمات اللاجئين والمجتمعات الفقيرة في آسيا وأفريقيا والوطن العربي، أعلنت الجمعية عن تنفيذ مشروع إنساني فريد، هو مشروع «نور الكويت» كي تضيء به بيوت الفقراء حول العالم.

وأوضح رئيس قطاع الموارد والإعلام بالنجاة عمر الثويني أن هذا المشروع قليل في التكلفة عظيم في الأجر، نقوم من خلاله بتوزيع مصابيح آمنة وصديقة للبيئة وهي تعمل بالطاقة الشمسية، وتبعث مصدرا ثابتا للضوء أثناء ساعات الليل الطويلة من أجل حياة أكثر أمانا وصحة وإنتاجا للفقراء الذين خلت منازلهم وقراهم من الانارة.

وبين الثويني ان هذا المشروع يعد مشروعا تنمويا، حيث استفاد منه أكثر من 5000 أسرة فقيرة حول العالم (في الداخل السوري والفلبين واندونيسيا وتنزانيا)، مؤكدا أن الكثير من أصحاب المهن البسيطة خصوصا الباعة ينتهي مصدر رزقهم مع غروب الشمس، ولكن مع توفير مصدر للضوء يستطيع الآن هذا البائع الحصول على المزيد من الدخل في ساعات الليل، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تبلغ (3 دنانير) يمكن بها تحويل حياة أسرة فقيرة من الظلام إلى النور، ويمكن المساهمة من خلال الاتصال على هاتف: 1800082 أو عن طريق التبرع الالكتروني بمواقع التواصل الاجتماعي للجمعية.

وأضاف الثويني أن المرحلة الأخيرة من المشروع استفاد منها «240 أسرة فقيرة في تنزانيا» وقال: إن الكثير من الفقراء حول العالم خاصة في هذه الدول يعانون من مشاكل صحية خاصة في الصدر نتيجة استنشاق الغازات الناتجة عن حرق الأخشاب من أجل الحصول على مصدر للضوء ومن ثم ستحمي المصابيح الناس من ضرر هذه الغازات.

وزاد: أن النجاة الخيرية تهدف من وراء هذه المشاريع إلى الحد من الغازات السامة المنبعثة من قطع وحرق الأشجار ما يؤثر إيجابيا على البيئة، حتى يمكن توفير مصدر صحي للضوء يساعد الطلاب في استكمال مذاكرة دروسهم حتى بعد غروب الشمس يستطيع الفقراء طهو الطعام وزيادة ساعات العمل، مؤكدا أن إنارة الشوارع في المجتمعات الفقيرة بمصابيح الطاقة الشمسية هو تحسين السلامة داخل القرى والمناطق المستهدفة بالمشروع، وتساعد على إقامة المزيد من الأنشطة الاجتماعية.