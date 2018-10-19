قال المدير العام وعضو مجلس إدارة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون ان الجمعية سيّرت قافلتها الـ 44 إلى قيرغيزيا برئاسة د.جاسم العون رئيس مجلس إدارة الجمعية وبرفقة أعضاء من إدارة الجمعية وعدد كبير من المحسنين والمحسنات من الكويت والخليج من أصحاب المشروعات الخيرية للاطلاع على مشروعاتهم وافتتاحها بأنفسهم ومن ثم معاينة هذه المشاريع ومدى حاجة الناس لها.

وبين د.العون أن القافلة حبلى بالمشاريع الخيرية والإنسانية الهادفة للتسهيل على الفقراء والمحتاجين في قيرغيزيا وتغطية احتياجاتهم خلال فصل الشتاء الذي بدأ يضرب بقسوته وبرودته بقوة في مناطق عدة في قيرغيريا ويتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى ما دون الصفر بـ 45 درجة مئوية.

وأوضح العون أن أحد أهداف الرحلة تغطية حاجات أهالي الكثير من المناطق التي عملت الجمعية فيها جملة من المشاريع الخيرية بالحاجات الأساسية من خلال تزويدهم بالسلال الغذائية المختلفة التي تجعل فصل الشتاء فصلا يسيرا وسهلا على المحتاجين منهم، مبينا أن الكثير من المواد التموينية والغذائية الأساسية التي يحتاج اليها الناس هناك تتضمنها سلال الجمعية الغذائية.

وألمح إلى أن الشرائح المستهدفة بعمليات التوزيع وبمساعدات الجمعية هم الأيتام وأسرهم والأرامل والمطلقات من النساء وطلبة العلم وحفظة القرآن، موضحا أن استهداف الجمعية لهذا الشرائح بسبب كونها الاضعف في المجتمع ومن باب حفظا لكرامة أبناء المسلمين، مذكرا في ذات الوقت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إنما ترزقون بضعافكم».

وأكد العون أن القافلة تتضمن الكثير من الفعاليات الخيرية والإنسانية كافتتاح المساجد بمساحات مختلفة وتوزيع الأبقار الحلوب على الأسر من باب تمكين هذه الأسر للاستفادة من البقر لتزويدها بقوتها اليومي من الحليب ومنتجاته، مضيفا أن بناء بيوت الأيام وافتتاح مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمراكز الطبية ومشاريع سقيا الماء المختلفة هي أيضا من المشاريع المهمة التي نفذتها قافلة الجمعية الـ 44، مبينا أن مجمل هذه المشاريع تجمع في محتواها خير الأعمال وخير الصدقة.

وأسهب العون مفصلا أن الجمعية قامت ببناء 21 مسجدا جامعا في مناطق مختلفة من الجمهورية القيرغيزية و8 مراكز تحفيظ قرآن و45 بيتا للأرامل والأيتام والمهجرين والمشردين و4 مراكز طبية و10 مشاريع سقيا ماء متنوعة الأحجام، موضحا أن متبرعين ومتبرعات من الكويت والخليج تبرعوا بهذه المشاريع المختلفة التي جاءت للمحتاجين كالماء للظمآن على العطش.

وذكر أن كميات كبيرة من فحم التدفئة قامت الجمعية بتوزيعها على المحتاجين، مشيرا الى أن زيارة وفد الجمعية شملت عدة زيارات على مستشفيات الحروق والسرطان والمعاقين التي ترعاها الجمعية هناك في قيرغيزيا وقدمت لها الكثير من المساعدات التي تحتاج اليها المستشفيات هناك بشكل عاجل وفوري.

وعدد العون المدن التي استفادت من مساعدات الجمعية في القافلة التي وصفها العون بقافلة الخير كالتالي: بشكيك ومحافظتي جلال آباد وأوش ومدن آلاي ونوقاط وقرية كركونجا وأروان وأوزكن وإيفانوفكا وغيرها من المدن التي غطتها ووصلتها مساعدات الجمعية وزيارات وفودها المختلفة.

من جهة أخرى، قال العون إن الجمعية تتوقع هذا العام شتاء قارصا على اللاجئين والمشردين والنازحين، الأمر الذي يستوجب مساعدتهم وتقديم كل أنواع الدعم لهم من أجل التخفيف من معاناتهم وعذاباتهم.

وذكر ان الجمعية في سبيلها لإطلاق شاحناتها التي وعد بأن تكون هذا العام بمستوى توقعات المحسنين لهذا الشتاء القارص، داعيا في ذات الوقت جمهور المحسنين من المواطنين والمقيمين الى دعم مشروع الشاحنات الذي تنوي الجمعية تسييره والذي يقدر عدده بـ 50 شاحنة كبيرة من فئة الـ 40 قدما لإخواننا المحتاجين في كل من سورية واليمن، معتبرا الوعد يوم 7 نوفمبر فرصة ذهبية للصدقة ونيل محبة الله ورضوانه كون الله تعالى يحب المتصدقين.