تعتزم لجنة زكاة كيفان التابعة لجمعية النجاة الخيرية تسيير قافلة للعمرة تضم 50 معتمرا ومعتمرة من الأردنيين واللاجئين السوريين، وذلك بداية شهر نوفمبر القادم بتبرع كريم من أحد محسني الكويت، حيث بلغت تكلفة المعتمر 60 دينارا شاملة الإقامة والمواصلات وغيرهما من الالتزامات الأخرى.

وقال رئيس اللجنة عود الخميس: حرصنا من خلال هذه الرحلة الإيمانية على أن ندخل السعادة والسرور على أهلنا اللاجئين السوريين، وقمنا باختيار الأشخاص الذين لم يسبق لهم اداء العمرة من قبل، وكان جلهم من كبار السن رجالا ونساء، وبفضل الله تم وضع خطة إيمانية مميزة لرحلة العمرة منذ الانطلاق وحتى العودة، وكذلك التقينا بالمعتمرين وشرحنا لهم كيفية أداء العمرة، ولمسنا منهم شوقا وحنينا كبيرا لرؤية بيت الله الحرام.

وتابع الخميس: مثل هذه الرحلات الإيمانية تخفف الواقع الإنساني المرير الذي يعيشه اللاجئون السوريون في المخيمات ودول اللجوء وفقدهم للأهل والأقارب والأوطان، وتكون كذلك بلسما على جراحهم.