عادل الشنان

أصدرت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري قرارا وزاريا بشأن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في ضوء التوجه العام للدولة بعدم التوسع في الهياكل التنظيمية وبعد اعتماد مجلس الادارة.

وفي هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ابراهيم الناشي بأن مجلس إدارة المؤسسة أصدر قرار رقم 8 لسنة 2018 المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

وقال الناشي ان الهيكل الجديد جاء بعد 14 سنة من الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق أداء المؤسسة لأغراضها على أكمل وجه وتبسيط إجراءات الدورة المستندية وإحكام الرقابة الذاتية وتحديد المسؤوليات.

وأوضح أن ابرز تعديلات الهيكل التنظيمي الجديد دمج بعض القطاعات ليكون سبعة قطاعات بدلا من عشرة بعد إلغاء قطاع تنمية الموارد البشرية ودمج قطاعي الإدارية والمالية وإلغاء القطاع الاستراتيجي، كما أصبحت ادارة الوثائق والعقود وادارة نظم المعلومات وادارة ضبط الجودة تحت مظلة قطاع الرقابة ونظم المعلومات.

وأضاف الناشي أنه تم الغاء إدارة التخصيص وتغيير مسمى إدارة الطلبات والبحوث إلى إدارة البحوث الإسكانية تضم قسمين قسم بحوث الطلبات وقسم بحوث التخصيص، إلى جانب إعادة تبعية إدارة بدل الايجار لقطاع الطلبات والتخصيص، كما تم استحداث إدارة مشروع او أكثر في قطاع التنفيذ بحسب عدد المشاريع ويتبع كل إدارة مراقبة الأعمال المدنية ومراقبة الأعمال الكهربائية والميكانيكية.

هذا، وقد تم استحداث مراقبات في بعض الإدارات نظرا لطبيعة العمل بها.

وأكد المتحدث الرسمي أن العمل بالهيكل الجديد سيطبق من تاريخ صدور القرار الوزاري.

وإلحاقا بقرار الهيكل التنظيمي الجديد صدر قرار وزاري بنقل م.محمد صنيدح ليكون نائب المدير العام لقطاع المتابعة ونظم المعلومات، وقرار آخر لسالم العنزي ليكون نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية.