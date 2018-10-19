28288 أسرة كويتية تنتفع من قسائم المدينة وزيارة شهرية من مسؤولي «السكنية» لمتابعة العمل



عادل الشنان

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري على شفافية المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالإعلان عن نسب إنجاز المشاريع الإسكانية المختلفة التي تنفذها.

وقالت بوشهري في تصريح للصحافيين على هامش زيارة ميدانية أجرتها لموقع مشروع مدينة المطلاع السكني إن أعمال المشروع تسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع المقاولين «باستثناء أعمال العقد الثاني».

وأضافت ان نسبة الإنجاز في أعمال العقد الثاني «بدأت تشهد تحسنا بعد إنذار المقاول»، مبينة ان «مدينة المطلاع» تعد المشروع الأكبر في تاريخ الكويت.

وأكدت حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير الخدمات اللازمة للمنتفعين بقسائم مدينة المطلاع السكنية التي ستخدم 28288 أسرة كويتية على مساحة 100 كيلومتر مربع في المواعيد المناسبة لبناء قسائمهم.

وأشارت بوشهري الى أن مشروع مدينة المطلاع يحظى بزيارة شهرية من قبل مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان ونوابه بمشاركة مهندسي المؤسسة المشرفين على أعمال المشروع وممثلي الشركات المنفذة للوقوف على آخر تطورات العمل ورفع التقرير الدورية بشأنه وتذليل العقبات ان وجدت بهدف ضمان سير المشروع وفق برنامجه الزمني، مشيرة الى انها اطلعت من خلال الجولة على الطرق والجسور والإنفاق والضواحي التي من المفترض ان يتم تسليمها بالمرحلة الأولية مثل N9 وN11 بالإضافة الى التأكد من ان سير الأعمال يتم وفق ما هو مخطط له سلفا.

وأوضحت انه تم طرح 4 مناقصات لإنشاء المباني العامة ومراكز الضواحي الرئيسية في الضواحي (إن6 وإن7 وإن8 وإن9 وإن10 وإن11) فضلا عن طرح 3 مناقصات لتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية جهد (400 كيلو فولت).

وأشارت إلى طرح 6 مناقصات لتوريد وتمديد وصيانة الكيبلات الأرضية الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية جهد 132 كيلو فولت).

وذكرت أن «السكنية» وقعت 4 عقود لتنفيذ 4 محطات تحويل رئيسية جهد 400 كيلو فولت، وعقدين لتنفيذ 18 محطة تحويل رئيسية جهد 132 كيلو فولت.

رافق الوزيرة بوشهري في زيارتها الميدانية المدير العام لـ «السكنية» م.بدر الوقيان ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ م.علي الحبيل ونائب المدير العام لشؤون التصميم والتخطيــط م.ناصــر خريبط وعدد من مهندسي المؤسسة.

والتقت بوشهري ممثلي شركات المقاولات المنفذة لعقود مشاريع المدينة لمتابعة تنفيذ البنود التي تم الاتفاق عليها في الزيارة السابقة.

واطلعت على بعض الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا داخل موقع المشروع واستمعت إلى شرح تفصيلي عن جميع مراحل التنفيذ التي شهدت تقدما ملحوظا في بعض العقود عن برامجها الزمنية المعتمدة.

وأكدت بوشهري خلال هذه اللقاءات على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المتفق عليها في تلك العقود.