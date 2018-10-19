الملا: الزيارة ناقشت عدداً من أهداف الجمعية وإنجازاتها وتركت لدينا انطباعاً جيداً

عبدالله الراكان

قال الوزير المفوض من قبل مندوبية الاتحاد الاوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي ألار اولجم إن الوفد الذي يرأسه اتى من السعودية المقر الحالي لهم في زيارة للاطلاع والتعرف على نشاطات جمعيات النفع العام ومنها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية والامكانيات المتاحة للتعاون المشترك فيما بين الطرفين.

وأوضح أولجم، في تصريح صحافي على هامش زيارة وفد الاتحاد الاوروبي لمقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مساء اول من امس، انه يعتقد بأن التعاون سيكون مثمرا مع جمعية عريقة ومهمة من اقدم الجمعيات في الكويت حيث تم تأسيسها قبل خمسين سنة وقامت بالكثير من الفعاليات والادوار المهمة في المجتمع خلال تلك المدة، مشيرا الى انه يود الاطلاع بشكل كاف وواف على الانشطة المجتمعية غير الحكومية في الكويت نظرا لأن عمل مكتب الاتحاد الاوروبي سيغطي منطقة دول الخليج العربي.

وأشار الى انه تم خلال هذه الزيارة تبادل الافكار والآراء مع اعضاء الجمعية وناقش انجازاتها واهدافها المستقبلية وكيفية التعاون معها مستقبلا، مؤكدا انه يتطلع الى زيارات وتعاون اكبر مع اغلب الجمعيات والمؤسسات المجتمعية ويطمح الى تحقيق ذلك مستقبلا.

من جانبها، قالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا ان وفد الاتحاد الاوروبي جاء ليتعرف على شرائح المجتمع المختلفة وطلب زيارتنا في الجمعية الثقافية بهدف التعرف على انشطتنا واهدافنا.

وأوضحت الملا انه خلال الزيارة والاجتماع بعدد من اعضاء الجمعية النسائية تمت مناقشة بعض الامور المتعلقة بأهداف الجمعية وانجازاتها واهتماماتها وعرضوا علينا استعدادهم التام للتعاون من خلال أي افكار او مشاريع تهدف الى فائدة المجتمع من خلال مساهمتهم مستقبليا سواء في ورش او دورات او اعمال تطوعية ودعمهم لتلك الافكار والانشطة، ونحن بصدد دراسة هذا العرض المثري الذي تقدمه مؤسسة عالمية عريقة مثل الاتحاد الاوروبي.

وقالت الملا ان زيارة الوفد الاوروبي تركت لدينا كأعضاء بالجمعية انطباعا جيدا وقد سعدت كثيرا لاختيارهم الجمعية كجهة نالت ثقتهم للتعاون المشترك ونحن كجمعية متفائلون بالتعاون مع جهة رسمية ومعتمدة عالميا كالاتحاد الاوروبي وهو داعم قوي لاعمالنا التدريبية ويثري جهودنا مستقبلا.