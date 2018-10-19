حنان عبدالمعبود

ضمن فعاليات حملة «أنت تستحقين... اهتمامنا» للتوعية بمرض سرطان الثدي، التي أطلقتها حملة «كان» تحت رعاية الشيخة فادية سعد العبدالله، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع، نظمت حملة «كان» معرضا للتوعية بسرطان الثدي مصاحب له سيارة «كان» للتوعية، ومحاضرة للتوعية من سرطان الثدي، بالتعاون مع جمعية الروضة وحولي التعاونية.

وبهذه المناسبة، صرحت عضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ورئيس مبادرة التوعية بسرطان الثدي د.حصة الشاهين، إن فعالية سوق المباركية أقيمت بالتعاون مع إدارة سوق المباركية، وأنها شهدت إقبالا كبيرا للتعرف على سبل الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية بشكل عام، ومرض سرطان الثدي بشكل خاص.