توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة حارا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لـ«كونا» أمس ان البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بمنخفض السودان الموسمي الذي تبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خلال ساعات النهار والليل.

وأضاف القراوي أن نسبة الرطوبة تزيد نسبيا في هذه الفترة خصوصا على المناطق الساحلية وظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرصة ضئيلة لهطول امطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

واشار الى ان الطقس سيكون بصفة عامة حارا نسبيا نهارا ومعتدلا ليلا خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل، مبينا أن التغيرات العديدة والسريعة في الطقس تأتي ضمن موسم الخريف مناخيا.

وبين ان الطقس اليوم الجمعة سيكون حارا نسبيا ورطبا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، فيما سيكون طقس غد السبت حارا ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.