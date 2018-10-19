مريم بندق

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان لجنة إعادة الجناسي المسحوبة لم تنتهِ من أعمالها ولم تجتمع حتى الآن وتاليا لم تعتمد تقريرا أخيرا.

وعما اذا كان هناك مجال لإعلان أسماء جديدة، أجابت المصادر: نعم سيتم رفع تقرير يتضمن توصيات اللجنة بملفات أسماء جديدة.

هذا، وتحفظت المصادر في الإجابة ردا على سؤال حول عدد الأسماء المقترحة في توصيات التقرير الذي سيرفع لمجلس الوزراء، مكتفية بالقول: لدى اللجنة تقرير بتوصيات تتضمن أسماء جديدة.

وتعتبر تقارير اللجنة التي ترفع إلى مجلس الوزراء تقارير استشارية لا تأخذ صفة الإلزام وتدرس ويتخذ مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا، نحو إعلان أسماء جديدة سواء بإعادة الجنسية المسحوبة لها او منحها الجنسية الكويتية، على أساس قانون تجنيس ما لا يزيد على 4000 شخص عام 2018.

وكانت اللجنة قد أنجزت تقريرها الأول الذي تضمن توصيات حول 40 ملفا، تمت الموافقة على توصيات 7 منها وأحيلت الى وزارة الداخلية التي اتخذت اجراءات تنفيذها.

وتملك اللجنة معلومات موثقة عن الطلبات المتبقية البالغ عددها 144 طلب تظلم بعد ان قامت - بحسب ما نشرته «الأنباء» في 24 مايو الماضي - بمخاطبة جميع الجهات المختصة، التي زودت اللجنة بالملفات والمستندات والوثائق والمعلومات لأصحاب الطلبات المقدمة، حول مراسيم أو قرارات سحب أو فقد أو إسقاط جناسيهم، بصرف النظر عن تاريخ صدور القرارات أو المراسيم.