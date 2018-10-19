فرج ناصر

وافقت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وإدارة الطيران المدني على تشغيل الرحلات الأوروبية عبر مطار t4 اعتبارا من 21 الجاري ما عدا رحلات لندن.

وقال مصدر مطلع ان رحلات لندن تحتاج الى ترتيب وآلية معينة وسيتم تشغيل رحلاتها وفقا للترتيب المجدول بين المؤسسة وإدارة الطيران المدني في وقت لاحق.

وأضاف ان المؤسسة وإدارة الطيران المدني تسعيان إلى زيادة التشغيل اليومي من مبنى الركاب t4 اقلاعا ووصولا حسب الرحلات المجدولة للدول الأوروبية.

وأشار الى ان الجهتين ستقومان بتشغيل بقية الدول الأخرى قبل نهاية السنة الحالية على أقل تقدير.