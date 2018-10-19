قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي أمس إن العلاقات التي تجمع الكويت بسويسرا «وثيقة» وممتدة لأكثر من 52 عاما، مثمنا التميز الذي يربط البلدين على الصعد السياسية والاقتصادية والشعبية.

وأشار الخبيزي في تصريح صحافي على هامش مشاركته باحتفال سفارة سويسرا لدى البلاد باليوم الوطني إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة والمستمرة بين الجانبين التي تكرس جليا حرص قيادتي البلدين الصديقين على تنمية العلاقة بينهما.

وأشاد بحرص الجانبين على استمرار وتيرة المشاورات السياسية التي يرأسها نواب وزراء الخارجية والتي عقدت آخر اجتماعاتها بسويسرا في مارس الماضي.

وأوضح أنه تم خلال تلك الاجتماعات استعراض مجمل أوجه التعاون الثنائي وسبل الارتقاء بآفاقها وما تتمتع به سويسرا من إمكانيات سياحية جعلتها مقصدا رئيسيا للسياح الكويتيين.

ولفت إلى مستوى التنسيق القائم بين البلدين عبر التعاون وتبادل دعم الترشيحات في المحافل الدولية، مبينا التطابق الكبير في وجهات النظر حيال الأوضاع بالمنطقة والاهتمام المشترك بدعم الجهود الإنسانية في مناطق الصراعات وما ينتج عنها من تداعيات مدمرة.

وأكد الحرص على دعم كل المساعي السلمية لتسوية الصراعات الإقليمية والدولية.