أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أمس بفرض الحظر ورفع الحظر عن استيراد مواد ومنتجات غذائية من عدة دول.

وقال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة عادل السويط في بيان صحافي إن اللجنة العليا أوصت في اجتماعها الـ 12 للعام الحالي بحظر ورفع الحظر على استيراد مواد ومنتجات غذائية من استراليا وأوكرانيا وروسيا وكوريا الجنوبية لأسباب محددة.

وأضاف السويط ان «وزارة التجارة والصناعة قررت رفع الحظر عن استيراد فاكهة الفراولة الطازجة من أستراليا، كما قررت فرض الحظر المؤقت لاستيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من أوكرانيا بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة».

وأفاد بأن «التجارة والصناعة قررت أيضا رفع الحظر لاستيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من روسيا الاتحادية بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية».

وأوضح ان «التجارة والصناعة قررت رفع الحظر لاستيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز (الطازجة والمبردة والمجمدة) بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من كوريا الجنوبية بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية».

يذكر ان السويط قال في تصريح صحافي أمس إن توصيات اللجنة بخصوص الحظر ورفع الحظر لا تعد نافذة إلا بقرار تصدره وزارة التجارة والصناعة وهو حق أصيل لها وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1964 بشأن الاستيراد.

وتأسست «هيئة الغذاء» وفقا للقانون رقم 112 لسنة 2013 الذي حدد اختصاصاتها ذات الصلة بالغذاء والتغذية ومنها تقرير البرامج والسياسات واللوائح المعينة بتعزيز تغذية المجتمع بهدف الحد من انتشار الأمراض غير المعدية.