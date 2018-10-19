عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له الى البلاد اليوم الجمعة قادما من مدينة جنيف السويسرية بعد مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ ١٣٩ الذي عقد خلال الفترة من ١٤ الى ١٨ اكتوبر الجاري.

وكان في استقبال الغانم على ارض المطار نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري والامين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت والأمين العام المساعد لقطاع المعلومات خالد المطيري.



وضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب د.عودة الرويعي ومراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس العجمي وأعضاء الشعبة النواب د.خليل عبدالله أبل وعلي الدقباسي والحميدي السبيعي والنائبين عمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وأمين عام مجلس الأمة علام الكندري.