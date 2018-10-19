شهدت منطقة شرق جريمة قتل راح ضحيتها مواطن من مواليد ١٩٩٧ اثر تعرضه للطعن فيما اصيب شقيقة العسكري وصديقهم وهو من مواليد ١٩٩٨علي يد مجموعة من الاشخاص الذين تم تحديد هويتهم في وقت قياسي من قبل رجال المباحث

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الي غرفة عمليات الداخلية مساء امس عن وقوع مشاجرة في منطقة شرق وتحديداً قرب احد الاسواق المركزية وعلية انطلق رجال الداخلية والاسعاف واتضح ان المشاجرة بين ثلاثة اشخاص وكان عدد الطرف الاخر نحو ٩اشخاص انتهت بمصرع شاب اثر تلقية طعنة نافذة فيما اصيب شقيقة الذي تبين انه يعمل في وزارة الداخلية وصديقهم باصابات طفيفة واردف المصدر بان المشاجرة وقعت بسبب "ليش تخز" وتم ضبط المتهمين وجاري التحقيق بالواقعة