ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء بان حادث تصادم مروع وقع على طريق السالمي عند الكيلو رقم 37 أسفر عن اصابة شخصين وإنحشار أحدهما ، وقالت الإدارة بان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقى بلاغ يوم أمس الخميس يفيد عن وقوع الحادث وهناك احد الأشخاص محشور في مركبة ، وعلى اثره تم توجيه فرق الإطفاء من مركزي الشقايا والجهراء الحرفية بقيادة الرائد صالح الشمري.

واضافت بان رجال الإطفاء قاموا بإخراج الشخص المحشور بإستخدام معدات الإنقاذ وتم تسليمه الى فنيي الطوارئ الطبية وحضرت الإسعاف الجوي الى موقع الحادث ونقلت المصابان.

حضر الى موقع الحادث بجانب رجال الإطفاء والطوارئ الطبية رجال الأمن.