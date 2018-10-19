أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري اليوم الجمعة افتتاح طريق خدمي في طريق (الجهراء) بين (الغزالي) و(محمد بن القاسم) الاسبوع المقبل.

وقال المدير العام للهيئة المهندس أحمد الحصان لوكالة الأنباء الكويتية ان الطريق الجديد يخدم مرتادي الطرق القادمين من الجهراء ومتجهين الى مدينة الكويت والعكس ويبلغ طوله 1100 متر بثلاثة حارات مرورية في كل اتجاه.

واضاف الحصان أن الطريق الجديد يأتي ضمن اعمال العقد الخاص بتطوير طريق الجهراء في مشروع يهدف الى تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات وذلك عن طريق إنشاء 7ر17 كيلومتر من الجسور العلوية.

واشار الى ان المشروع يشمل 3ر7 كيلومتر بطريق الجهراء الرئيسي و4ر2 كيلومتر للطرق المتقاطعة معه وثمانية كيلومترات من المنحدرات ونفقا بطول 620 مترا.

وذكر ان المشروع يتضمن أيضا سبعة دوارات وخمسة تقاطعات للطرق لافتا الى ان اجمالي الطول لطرق الخدمة 1ر15 كيلومتر وتبلغ قيمة العقد حوالي 260 مليون دينار (نحو 857 مليون دولار) وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي.

وأشار الى ان هناك تعاونا بين هيئة الطرق والإدارة العامة للمرور بشأن افتتاح الطريق نهاية الاسبوع القادم.

وكانت (هيئة الطرق) أعلنت أنها وضعت خطة متكاملة لتنفيد 74 مشروعا لتطوير الطرق والبنى التحتية لتسهھيل الحركة المرورية في البلاد خلال السنوات المقبلة مشيره إلى تخصيص واعتماد 500 مليون دينار كويتي (نحو 65ر1 مليار دولار) لهھذه المشاريع.