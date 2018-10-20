الحصان: المشروع يتضمن 7 دوارات و5 تقاطعات للطرق

أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري افتتاح طريق خدمي في طريق الجهراء بين الغزالي ومحمد بن القاسم الاسبوع المقبل.

وقال المدير العام للهيئة م.أحمد الحصان لـ «كونا» ان الطريق الجديد يخدم مرتادي الطرق القادمين من الجهراء ومتجهين الى مدينة الكويت والعكس ويبلغ طوله 1100 متر بثلاث حارات مرورية في كل اتجاه.

واضاف م.الحصان أن الطريق الجديد يأتي ضمن اعمال العقد الخاص بتطوير طريق الجهراء في مشروع يهدف الى تسهيل الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات وذلك عن طريق إنشاء 17.7 كيلومترا من الجسور العلوية.

واشار الى ان المشروع يشمل 7.3 كيلومترات بطريق الجهراء الرئيسي و2.4 كيلومتر للطرق المتقاطعة معه وثمانية كيلومترات من المنحدرات ونفقا بطول 620 مترا.

وذكر ان المشروع يتضمن أيضا سبعة دوارات وخمسة تقاطعات للطرق لافتا الى ان اجمالي الطول لطرق الخدمة 15.1 كيلومترا وتبلغ قيمة العقد حوالي 260 مليون دينار (نحو 857 مليون دولار) وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الحالي.

وأشار الى ان هناك تعاونا بين هيئة الطرق والإدارة العامة للمرور بشأن افتتاح الطريق نهاية الاسبوع المقبل.

من جانب آخر، أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنها ستغلق فجر غد الأحد مؤقتا فتحة التفاف عكسي على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز (النويصيب).

وقال الحصان إن موقع فتحة الالتفاف عند كيلو 81 وستغلق مدة يومين استكمالا لاعمال الصيانة ضمن العقود التابعة لمشروعي إنشاء وصيانة فتحات التفاف عكسية على طريق النويصيب.

ودعا الحصان مستخدمي فتحة الالتفاف التي ستغلق إلى استخدام الفتحة التالية عند كيلو 87 مقابل منطقة الخيران السكنية.

واضاف ان الهدف من المشروعين زيادة الأمان لحركة المرور بعد أن لوحظ ارتفاع نسبة الحوادث بسبب بعض فتحات الاستدارة خاصة أن السرعة المسموح بها 120 كيلومترا بالساعة مما يشكل خطورة على بعض قائدي المركبات.

وأشار إلى أن اعمال العقدين تشمل أربعة جسور باستدارات علوية مبينا أن قيمتهما تبلغ حوالي 12.4 مليون دينار.

وذكر أن هناك تعاونا بين الهيئة والإدارة العامة للمرور بشأن الإغلاق مشددا على ضرورة توخي مرتادي الطريق الحيطة والحذر والتقيد بالسرعة المحددة والالتزام بتعليمات المرور.