ثمن مدير عام لجنة التعريف بالإسلام فريد العوضي تفاعل وحضور أهل الكويت المشرف وضيوفها من الجاليات الوافدة مع النداء الإنساني الذي أرسلته اللجنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحثت من خلاله على المشاركة وحضور صلاة الجنازة وتقديم العزاء في وفاة المهتدي «كميل تبشراني» من أبناء الجنسية اللبنانية، والذي ليس له أقارب بالكويت.

وتابع العوضي: وقفة أهل الكويت الإنسانية في هذا العزاء ينبغي أن تكون منهجا يدرس، حيث كان في مقدمة مستقبلي العزاء الشيخ جدعان الهذال ومسؤولي لجنة التعريف بالإسلام بجانب توافد كبير من أهل الكويت وضيوفها الجاليات والذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

ومن ناحيته قال الشيخ جدعان الهذال: لا أعرف المتوفى غفر الله له، وتقبله في الصالحين، ولكني علمت أنه من المهتدين الجدد بلجنة التعريف بالإسلام، فكان أخا لنا في الدين وتلك صلة من أقوى واعظم الصلات والروابط.

وتابع الهذال: هذا المهتدي كميل رحمه الله ليس له أقارب بالكويت، ولكن من خلال مشاركتي في هذا العزاء وحضور جموع المعزين أصبحنا كلنا أهله وأقاربه.

فالذين حضروا صلاة الجنازة وقدموا العزاء لا يعرفون هذا المهتدي ولا تربطهم به صلة ووشائج القربى ولكن جمعنا الإسلام، فكان التلاحم والتظافر في صلاة الجنازة وتقديم العزاء في أخ لنا في دين الله.

وأصالة عن نفسي ونيابة عن لجنة التعريف بالإسلام نتقدم بالشكر الجزيل لكل من شاركنا في هذه الوقفة الإنسانية، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.