أكدت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية زينب قراشي ان الاتحاد استكمل استعداداته لعقد المؤتمر العالمي للمهندسين في العاصمة البريطانية خلال الفترة من 20 الى 26 الجاري.

وقالت قراشي في تصريح لـ «كونا» انها ستترأس اجتماعات المهندسين الشباب في الاتحاد الدولي التي ستشهد عرضا خاصا من قبل فريق من المهندسين الكويتيين قيد التخرج فاز مشروعهم بمسابقة «التحدي» التي أقامتها منظمة «مهندسون بلا حدود - الكويت».

وأوضحت قراشي ان فكرة هذا المشروع تتلخص في قيام مجموعة من طالبات تخصص الهندسة في الكلية الأسترالية بالكويت بتصميم مستدام لوحدة سكنية تقام في مخيم دائم للاجئين في كينيا.

وأعربت في هذا الصدد عن خالص شكرها وتقديرها لدعم رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل لهذه المشاركة الشبابية في مؤتمر لندن ولرعاية طباعة كتيب دور المهندسين في الاستدامة الذي يصدره الاتحاد الدولي بهذه المناسبة.

وحول جدول أعمال المؤتمر، أوضحت القراشي ان اجتماعات الاتحاد هذا العام ستناقش دور المهندسين في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تضمنتها خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأضافت قراشي ان اجتماعات المهندسين الشباب هذا العام ستشهد مشاركة دولية فاعلة، حيث تضم اللجنة ممثلين من 26 دولة هي الكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة وألمانيا وبنغلاديش وكوستاريكا والصين وفرنسا وغانا والهندوراس والهند وكينيا ولبنان وباكستان والبيرو وسريلانكا وجنوب افريقيا وسويسرا وتنزانيا وسنغافورة وزيمباوي ونيجيريا.