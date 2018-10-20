أكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت وأمين عام الجامعة د.مثنى الرفاعي حرص الإدارة الجامعية على أخذ جميع الاحتياطات الأمنية لتأمين وسلامة الطلبة في جامعة الكويت، مشيرا إلى بذلها الجهود اللازمة لإيجاد الحلول التي من شأنها المساهمة في خلق بيئة تعليمية آمنة وسليمة لجميع الطلبة والتي هي على رأس الأولويات في الجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل وبكل طاقتها لتوفير الحلول اللازمة لحل أزمة المواقف الخاصة بالطلبة بالتعاون والتنسيق المستمر مع العديد من الجهات المعنية بهذا الشأن، موضحا أن الجامعة وللمساهمة في حل هذه الأزمة ولتخفيف معاناة الطلبة اليومية في الوصول إلى محاضراتهم، وفرت باصات لنقل الطلبة من المواقع المخصصة لمواقف السيارات لتأمين وصولهم إلى موقع كلية الهندسة والبترول في الخالدية.

وبيّن أن موقع بعض الكليات في جامعة الكويت كونها تقع في مناطق سكنية يشكل تحديا كبيرا في إيجاد الحلول الملائمة لتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات مما يستدعي إشراك العديد من الجهات لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى قيام الجامعة بوضع العديد من الدراسات لحل هذه الأزمة التي تحتاج إلى تضافر الجهود للبدء بتنفيذها بأسرع وقت.