اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين تناولا عدة موضوعات مهمة عن إعداد وعرض أوراق العمل، والدين العام، وذلك في إطار خطته التدريبية لسنة 2018/2019.

استهدف البرنامج الأول الذي حمل عنوان «مهارات إعداد وعرض ورقة العمل في المحافل المحلية والخارجية» إكساب المشاركين مهارات إعداد ورقة عمل مميزة باستخدام الأساليب المتقدمة في تقديم العروض بفاعلية، وتزويدهم بفنون الإلقاء والخطابة بطريقة متقنة بما يخدم سياق العمل.

وتناول البرنامج وهو موجه لكل العاملين في جميع قطاعات الديوان، مفهوم ورقة العمل وخطوات وآلية كتابتها، كما ناقش عناصر ومقومات العرض التقديمي الناجح ومهارات الاتصال الفعال والحديث الارتجالي.

وتطرق البرنامج لكيفية التعامل مع أنماط الشخصية للمستمعين، وكيفية التعامل مع الأسئلة المطروحة ومعالجة المواقف الصعبة، كما اشتمل على تطبيقات عملية عن كيفية تقديم العرض المميز بما يخدم سياق العمل وتحقق الإقناع بالورقة.

أما البرنامج الثاني فجاء بعنوان «الدين العام وأثره على اقتصاديات الدولة» وهو موجه لكل فئات المدققين في جميع قطاعات الديوان، واستهدف تعريف المشاركين بمفهوم الدين العام «الدين السيادي» وعلاقته بالمعطيات العامة المحلية والخارجية للدولة وأثره على اقتصادياتها.

وتمكن المشاركون خلال البرنامج من التعرف على مكونات الدين العام وأنواعه، والفرق بين إصدارات الدين العام من حيث آجالها، والفرق بين القروض والسندات، بالإضافة إلى استخدام الطرق الكمية لتحديد أسعار إصدارات الدين العام وفقا للعوامل التنافسية كأسعار الفائدة على الإصدارات العالمية المشابهة، وتحديد أسعار الفائدة المحلية وفقا للأسعار السائدة وفروق نقاط الأساس.