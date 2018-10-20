صدر مرسوم رقم 303 لسنة 2018 بالقيام بأعباء وظيفة سفير جاء فيه:

مادة أولى: يعهد الى عبدالله سرور الجرمان المطيري ـ القيام بأعباء وظيفة سفير في وزارة الخارجية ويمنح لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك طيلة فترة توليه منصب الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

مادة ثانية: يمنح مكافأة مالية شهرية تعادل مستحقات سفير فوق العادة مفوض من رواتب وبدلات وامتيازات التي تمنح لرؤساء البعثات وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له واللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية.

مادة ثالثة: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.