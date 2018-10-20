ليلى الشافعي

ضمن الجهود الإغاثية الحثيثة التي تقوم بها الكويت نظمت جمعية بلد الخير رحلتها الإغاثية لصالح الأشقاء اللاجئين السوريين في الأردن.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية بلد الخير الشيخ سعد الراجحي ان هذه المبادرة الإنسانية تأتي ضمن الجهود الإغاثية الحثيثة التي تقوم بها الكويت، وهي ايضا ضمن دور جمعية بلد الخير الانساني في دعم المنكوبين والمشردين.

وبين الراجحي حجم المعاناة التي يعانيها الأشقاء اللاجئون السوريون.

ودعا الى ضرورة مد يد العون لهم لما يعانيه الأشقاء السوريون من الظروف الصعبة والأليمة التي يمرون بها طيلة ثماني سنوات حيث تمت مساعدة 150 أسرة معظمهم من الأرامل والأيتام والمرضى والمعاقين، كما قدمت طرودا غذائية ومبالغ نقدية.

ودعا الراجحي الله تعالى أن يكشف عنهم كربتهم وأن يفرج عنهم ويجمع شملهم.