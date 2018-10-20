ضرورة إرغام إسرائيل على وقف الانتهاكات لأبسط قواعد القانون الدولي

دانت الكويت بشدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على قرار بناء حي استيطاني يهودي جديد في مدينة الخليل جنوب القدس المحتلة وهي المصادقة الأولى منذ عام 2002 في الخليل التي يعيش فيها نحو 200 ألف فلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال العتيبي ان هذا القرار يضاف الى سجل القرارات الاستيطانية الإسرائيلية الجائرة التي تمثل خرقا واضحا لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2334 الذي أكد ضمن عدة أمور أخرى أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.

وأضاف ان القرار طالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وأكد أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

وتابع العتيبي قائلا «نجتمع عقب أسابيع قليلة من انتهاء المناقشة العامة للدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يمتد صداها الى يومنا الحالي على ضوء الدعم الجلي الذي تلقاه الشعب الفلسطيني من قبل عدد كبير من زعماء الدول ورؤساء الحكومات في خطاباتهم».

وأفاد بأن الدعم كرس الرسالة التي رسمت الملامح الرئيسية لتعاطي الدول الأعضاء منذ سبعة عقود مع القضية الفلسطينية «ألا وهي ارغام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال على وقف مسلسل الانتهاكات لأبسط قواعد القانون الدولي».

وذكر العتيبي ان الرسالة «تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية وان للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها حقوقا متساوية تلك الحقوق التي لاتزال وللأسف الشديد مجرد حلم بالنسبة لأشقائنا في فلسطين».

وأشار الى ان صدى تلك الرسالة لم يتوقف عند حدود قاعة الجمعية العامة فحسب بل امتد الى العديد من الاجتماعات التي عقدت خلال الأسبوع رفيع المستوى وعلى رأسها اجتماع لجنة الاتصال المخصصة حول فلسطين والاجتماع الوزاري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).