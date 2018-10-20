صدر قرار رقم 1408 لسنة 2018 بإعادة الجنسية الكويتية لـ 7 أشخاص جاء فيه:
مادة أولى: تعاد الجنسية الكويتية إلى كل من:
٭ جزاع ضاوي محمد الرشيدي
٭ نجود منور محمد الرشيدي
٭ جمال احمد مشاري عبدالعزيز
٭ فوزية محمد عبدالمنعم العتيبي
٭ حسن عبدالله حسن العجمي
٭ رفعه عبدالله حسن العجمي
٭ عبدالله محمد عبدالله العتيبي
مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر قرار رقم 1409 لسنة 2018 بإعادة الجنسية الكويتية إلى سارة مناحي خالد مهيلان الهاجري.