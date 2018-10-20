«أخشى من العبث بوجهي باستخدام الحشوات الفيلرز».

عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد (22 سنة) تعترف بأنها تخاف جدا من الإقدام على أي عملية تجميل حتى ولو احتاجت إليها في المستقبل، وذلك لأنها ليست واثقة من نتائجها التي تبقى مؤقتة على أي حال.