افتتحت دار الآثار الإسلامية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية البيروفية ومركز إنكا غارسيلاسو الثقافي معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان «ذاكرة بيرو» في مركز الأمريكاني الثقافي.

وقال السفير البيروفي لدى الكويت فرانشيسكو ريفارولا في كلمته الافتتاحية ان هذا التعاون يأتي انعكاسا لعمق العلاقات بين الكويت وبلاده على كافة المستويات ويعكس اهتمام الكويت بالثقافة والفنون العالمية، معربا عن شكره وامتنانه لتعاون دار الآثار الاسلامية في التجهيز لهذا المعرض ليكون بهذا «المستوى الخلاب».

ومن جانبها قدمت الباحثه ميلينا أغويلار محاضرة قصيرة مصحوبة بعرض مصور مشيرة الى ان جغرافيا البيرو تمتزج فيها غابات الامازون المطيرة مع الصحاري القاحلة والأنهار الجليدية الاستوائية وسلاسل الجبال وتتوالد فيها الثقافات الأصيلة المتنوعة الأعراق.

واوضحت اغويلار ان جمهورية البيرو تعتبر واحدة من ستة بلدان في العالم تعرف بـ«مهد الحضارات» مبينة أنها كانت دائما ملتقى لتواصل شعوب افريقيا والشرق الأقصى فشكلت قصة غزو وهجرات انتهت بمشهد فريد من تنوع الأعراق والعادات والثقافات لتكون البيرو لوحة ملونة في غاية الجمال.

وذكرت أن تفاعل هذه العناصر بطرق معقدة ومتناقضة أنتج اشكالا ثقافية مدهشة كان أبرزها فن التصوير الفوتوغرافي الذي يشكل للمجتمع البيروفي عنصرا أساسيا لتكوين فكرة الاحساس بالانتماء الوطني.

واشارت الى فضل هذه الصور في اظهار البيرو على حقيقتها الشاملة لشعبها وعجائب الطبيعة في أراضيها وآثارها والتقاليد القديمة بتناقضاتها داعية الجمهور للاستمتاع بالصور المعروضة والنظر إليها بأفق مفتوح.

ويعد معرض «ذاكرة بيرو 1890 - 1950» الذي يستمر لغاية 18 نوفمبر المقبل دافعا لتقدير موهبة محترفي العدسة والتقاط فسحة من الزمن لتخليدها.