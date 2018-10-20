ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، ودعما للجهود الإنسانية التي تبذلها الكويت وتصل بها إلى كل أنحاء العالم، قامت شركة نفط الكويت بتسليم 5 أطنان من التمور من إنتاج محمية العبدلية التابعة لها إلى جمعية العون المباشر.

وقالت الشركة في بيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة تخصيص إنتاج المحمية من التمور لتوزيعها ضمن حزم المساعدات الكويتية على المحتاجين، وذلك في رقعة واسعة تشمل قارتي آسيا وافريقيا، بما يظهر وينعكس على سمعة الكويت كمركز إنساني في العالم.

وحضر الفعالية التي أقيمت في مقر جمعية العون المباشر بمنطقة حولي، مدير مجموعة العمليات في شرق الكويت بشركة نفط الكويت عمر صادق، وإلى جانبه بعض المسؤولين والمشرفين على محمية العبدلي، فيما كان في استقبالهم من جمعية العون المباشر المدير العام للجمعية د. عبدالله السميط، ومدير الإعلام ماجد سلطان.

وكانت الشركة قدمت العام الماضي وفي نفس السياق خمسة أطنان من التمور من إنتاج محمية العبدلية إلى كل من جمعية العون المباشر والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية، وذلك بواقع ثلاثة أطنان إلى الأولى لتوزيعها ضمن حزم المساعدات الكويتية على المحتاجين في قارة آسيا بأسرها، وبواقع 2 طن للثانية لتوزيعها على المحتاجين في قارة آسيا أيضا.