للعام الخامس على التوالي، واصلت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية إشرافها على مشروع مصرف حج ذوي الإعاقة في قطاع غزة بتمويل من الأمانة العامة للأوقاف وتنفيذ جمعية دار اليتيم الفلسطيني.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة خالد الخليفي في تصريح صحافي إن الهيئة الخيرية تلقت من جمعية دار اليتيم في غزة التقارير النهائية الخاصة بمشروع كفالة الحجاج الفقراء والجرحى المصابين بإعاقات دائمة والبالغ عددهم 25 حاجا لعام 2018م.

وأشار إلى إيلاء الأمانة العامة للأوقاف هذه الشريحة اهتماما خاصا وإعانتهم على أداء مناسك الحج منذ عام 2013م باعتبار ذلك وجها من وجوه البر وتخفيفا لمعاناتهم الإنسانية.

وأضاف الخليفي إن هذا المشروع الخيري يدخل السعادة والسرور على قلوب الفقراء والمعاقين ويحقق أمانيهم برؤية الكعبة المشرفة وأداء فريضة الحج، معربا عن خالص الشكر والتقدير للأمانة العامة للأوقاف لتحملها جميع تكاليف ومتطلبات الرحلة المقدسة إلى بيت الله الحرام، من رسوم التذاكر ذهابا وإيابا، ومصاريف السكن والإقامة والمأكل والمشرب والهدي وكل ما يلزم لإتمام فريضة الحج على أكمل وجه.

وأوضح الخليفي أن من دوافع هذا المشروع الإسهام في تيسير سبل الحج للفقراء والمرضى والمعاقين غير القادرين على دفع تكاليفه، وإتاحة الفرصة لكافلي الحجاج لنيل الثواب والأجر بإذن الله.

ولفت إلى إن أهل قطاع غزة يعيشون في ظل حصار خانق منذ قرابة 12 عاما، وأوضاعهم الإنسانية الصعبة تزداد قسوة يوما بعد يوم بفعل ارتفاع معدلات الفقر والحصار الجائر وتنامي نسبة البطالة، لافتا الى أنهم يفتقرون إلى احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب، وإن معاناة الأسر الفقيرة والمحتاجة تتعاظم إذا كان هناك شخص لديه إعاقة بدرجة كبيرة أو مريض لا يرجي شفاؤه، ومن هنا ظهرت الحاجة لدعم هذه الفئات ومساندتها.

ونوه الى إن هناك اتفاقية تنظم ذلك وتحدد معايير وضوابط ترشيح الأشخاص من ذوي الاعاقة لأداء فريضة الحج كونهم ومرافقيهم من غير القادرين على أداء فريضة الحج ولم يسبق لهم أداؤها، وأن يكونوا من الحالات الأشد فقرا.

وبدوره أعرب رئيس جمعية دار اليتيم الفلسطيني جابر عياش عن خالص الشكر والتقدير والعرفان للعاملين في الأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمحسنين الكويتيين الذين جادوا بأموالهم لدعم مصرف حج ذوي الإعاقة لعام 2018م ـ 1439هـ والذي كان له بالغ الأثر الطيب في إسعاد الفقراء والمرضى والمعاقين قطاع غزة المحاصر وإعانتهم على أداء فريضة الحج.

يشار إلى جمعية دار اليتيم الفلسطيني من الجمعيات المعتمدة لدى وزارة الخارجية الكويتية، وهي تعنى بمساعدة الفقراء والمحتاجين في مشاريع خيرية متنوعة في عدة مجالات، ومن ضمن هذه المشاريع التي تسعى الجمعية إلى تنفيذها منذ عدة سنوات مشروع كفالة الحجاج الفقراء والمحتاجين وذوي الحالات الخاصة من المرضى وذوي الإعاقة.