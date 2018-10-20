أعلن القائمون على قرية صباح الأحمد التراثية الواقعة في السالمي «الكيلو 59» أن القرية ستفتح أبوابها مجددا أمام روادها من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين على أرض الكويت وذلك في شهر ديسمبر المقبل.

وفي هذا الجانب ثمن مدير قرية صباح الأحمد التراثية سيف الشلاحي في تصريح صحافي للجنة المنظمة الرعاية السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لفعاليات ومسابقات المهرجان، الذي يحظى سنويا بدعم سموه لإحياء الموروث الشعبي الخليجي وإبراز تراث الآباء والأجداد.

وأشار الشلاحي إلى أن القرية هذا العام ستكون حافلة في البرامج والفعاليات والأنشطة التراثية والثقافية والرياضية والدينية والاجتماعية طوال الموسم الجديد المقبل من مهرجان الموروث الشعبي الخليجي.

وأضاف أن الفعاليات المقدمة للجمهور ستتضمن برامج تلفزيونية ومسابقات وجوائز ستكون كالمعتاد خلال عطلة نهاية الأسبوع أيام الخميس والجمعة والسبت، وتشهد إقامة عروض للفرق الشعبية الكويتية والخليجية والفرق الغنائية، إلى جانب عروض مسرح الأطفال، كذلك إقامة مسابقة الطبخ الشعبي، لافتا إلى أن القرية ستنظم احتفالية ضخمة بمناسبة الأعياد الوطنية في شهر فبراير من العام القادم.

وذكر الشلاحي أن افتتاح القرية هذا العام سيكون في شهر ديسمبر القادم وسيتزامن مع تدشين عدد من المواقع التراثية الجديدة، إلى جانب عملية تطوير عدد من المنشآت التي ستكون جاهزة تماما أمام الجمهور.

من جهة أخرى، أعلن القائمون على مسابقات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي عن اختيار اللجنة المنظمة لسباقات القدرة والتحمل وهم فايز بطيحان، يوسف عبدالعزيز الطوالة، عوض ناصر المطيري، عمر سعد المطيري، أحمد عودة، عايد هلال، محمد عبدالله العذاب، محمد الخرينج.