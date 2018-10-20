أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، حرص المحافظة على العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات، مشيرا إلى أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والذي يعد مؤشرا رئيسيا لقياس جودة تلك الخدمات والعمل على إيجاد فرص التحسين.

وأوضح الشيخ فيصل الحمود خلال زيارته لديوان النمران بالفرواينة، حيث تم طرح ومناقشة بعض الموضوعات والملاحظات الخاصة بعدد من الخدمات بمناطق المحافظة من قبل المتواجدين، أن المواطن يعتبر شريكا أساسيا في عملية تحسين الجودة من خلال تقديم الرأي البناء والعمل والأمانة الوطنية، لاسيما التزام جميع المواطنين والمقيمين باللوائح والقوانين بما يعود بالنفع على الجميع.

وبناء على هذه الزيارة قد اتخذ المحافظ عدد من الإجراءات عبر توجيه عدد من الخطابات والاتصالات العاجلة بشأن الملاحظات التي تم طرحها وتدوينها لاتخاذ اللازم، مشددا خلالها على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم، والاهتمام بها، والاستجابة لطلباتهم على وجه السرعة.

يذكر ان محافظة الفروانية تشهد كثافة سكانية عالية، وتتضمن ثلث سكان الكويت من المواطنين والمقيمين، ذلك الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع بإخلاص للوصول إلى الأهداف المنشودة.