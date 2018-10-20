بشرى شعبان

برعاية ومشاركة نائب مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.نادية أبل وحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون وايمانا بأهمية ما تضيف الورود والأشجار من راحة نفسية للنزلاء والعاملين، شارك إدارة رعاية المعاقين في يوم التخضير.

وأكدت أبل حرص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على مشاركة النزلاء في كل الأنشطة والمناسبات التي تقام في الكويت، وقالت الدكتورة: حرصنا كل عام على تنظيم حملة تخضير المجمع وزراعة الأزهار المنوعة من قبل النزلاء من مختلف الإدارات في المجمع من المعاقين وهو يوم اصبح مميزا بالنسبة للنزلاء ينتظرونه كل عام.

مشيرة أن الهيئة ماضية قدما في تنفيذ خطة التنمية والتطوير والذي يأتي ضمن سياسة الهيئة حول المشاركة المجتمعية بتوجيهات من الوزيرة هند الصبيح ومدير عام الهيئة العامة د.شفيقة العوضي.

وأشادت أبل بجهود العاملين والمشرفات بإدارة رعاية المعاقين في انجاح هذا اليوم من حيث الإعداد الرائع والنتائج التي ظهرت في نفوس النزلاء والجميع.