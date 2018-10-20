دعا رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان أعضاء الاتحاد إلى الإسراع والتسجيل للمشاركة في تدريب ممثلي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية على الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للإطفاء.

وذكر السلمان انه تم التنسيق بين الاتحاد والإدارة العامة لللإطفاء لعقد ورش تدريبية للتدريب على استخدام النظام الإلكتروني للإدارة العامة للإطفاء لإنجاز معاملات المشاريع التي تقوم بها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، موضحا ان أول هذه الورش التدريبية سيعقد يوم الأحد المقبل بمركز نظم المعلومات بالإدارة العامة للإطفاء.

وأضاف السلمان ان الورش ستتواصل تباعا حتى يتم تدريب كل المرشحين من المكاتب، مشيرا الى أن مدة الورشة التدريبية نحو ساعة واحدة، حيث سيتم عقد ورشتين تدريبيتين الأولى من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا والثانية من العاشرة والنصف حتى الحادية عشرة والنصف وأن عدد المشاركين في كل ورشة سيكون 12 مهندسا ومهندسة.

وأكد السلمان ان توزيع المرشحين سيتم حسب أولوية التقديم وأنه يمكن لكل مكتب ترشيح مهندس واحد لحضور هذه الورشة مقابل رسم اشتراك رمزي يسدد بمقر الاتحاد قبل الورشة، مضيفا ان الاتحاد سيقوم برفع قوائم المجموعات للإدارة العامة للإطفاء لتحضير رمز المستخدم وكلمة العبور (User ID and Password) والتي ستمنحها الإدارة العامة للإطفاء فقط للمكاتب أو الدور الاستشارية المشاركة في هذه التدريبية.

ولفت رئيس الاتحاد الى أهمية هذه الخطوة التي ستتيح للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المشاركة الحصول على رمز مستخدم وكلمة عبور الى النظام الإلكتروني وإنجاز معاملاتها لدى الإدارة العامة للإطفاء، مشيدا بتجاوب المسؤولين في «الإطفاء» مع الاتحاد والإسراع بإنجاز هذه المرحلة من المكننة على الوصول الى إصدار التراخيص المطلوبة للمشاريع إلكترونيا.