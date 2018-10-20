قدم سفيرنا لدى السنغال صالح الصقعبي اوراق اعتماده رسميا الى رئيس الرأس الأخضر جورجي فونسيكا سفيرا فوق العادة مفوضا للكويت محالا لدى بلاده.

وذكرت سفارة الكويت لدى السنغال في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أن ذلك جاء خلال لقاء السفير مع الرئيس فونسيكا في القصر الجمهوري بحضور وزير الخارجية والمسؤول عن الشؤون الخارجية بالرئاسة ورئيس مراسم الرئاسة بالرأس الأخضر.

واشاد رئيس الرأس الأخضر خلال اللقاء بعلاقات بلاده مع الكويت، مشيدا بمواقف صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد

كما شكر الكويت على مساهماتها القيمة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، معربا عن تطلعه الى مزيد من التعاون بين البلدين.

من جانبه، أبلغ السفير الصقعبي رئيس الرأس الأخضر فونسيكا تحيات سمو الأمير، معربا عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين.

وأكد أنه سيبذل الجهود كافة لتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، فيما شكر رئيس الرأس الأخضر على جميع التسهيلات التي تقدمها بلاده في مسعى لتسهيل لأداء مهمته.

وكان السفير الصقعبي قد قدم في وقت سابق نسخة من أوراق اعتماده الى وزير خارجية الرأس الأخضر لويس لوبيز الذي أشاد بالتعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزه في المجالات كافة.