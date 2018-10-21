850 طالباً التحقوا هذا العام بالبرنامج من الكويت و25 دولة

لميس بلال

بحضور السفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان وممثلي الملحق الثقافي في السفارة الأميركية وممثلي مركز آمديست، أقيم مساء الثلاثاء الماضي الاحتفال بملتقى خريجي برنامج «YES» بمناسبة مرور السنة الخامسة عشرة على إنشاء البرنامج في الكويت، وذلك بمقر أكاديمية كودد (التي تم انشاؤها من قبل م.أحمد معرفي وهو أحد خريجي البرنامج لسنة 2006).

بدوره قال السفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان خلال الملتقى: عندما ننظر حولنا يسعنا ان نرى المستقبل في الكويت، متمنيا ان يعمل الجميع لما فيه مصلحة الكويت.

كما أشاد السفير بدور فريق عمل «آمديست» واحمد معرفي على استضافته للمواهب، مؤكدا على ان معرفي يعتبر مثالا يحتذى به لطريق النجاح من خلال برنامج (YES)، وذلك من خلال أكاديمية كودد لتساعد الاكاديمية وتلهم وتبني وتصقل الخبراء لجيل الشباب الكويتي.

تم إنشاء برنامج التبادل الثقافي (K-L YES) في أكتوبر من عام 2002 بعد أن قام بتمويله مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية في وزارة الخارجية الأميركية بهدف تقديم المنح الدراسية لطلاب المدارس الثانوية في البلاد ذات الأكثرية المسلمة لفترة تصل إلى سنة دراسية واحدة في الولايات المتحدة الأميركية.

يعمل هذا البرنامج على تعميق صلات التواصل بين الأميركيين والبلاد الصديقة وذلك عن طريق تقوية مشاعر التفاهم والاحترام المتبادل. ففي شهر أغسطس من عام 2003 بدأت أول دفعة من الطلاب بالمشاركة في برنامج التبادل الثقافي (YES) للمرة الأولى.

يقيم هؤلاء المشاركون من الطلاب مع عائلات تستضيفهم في الولايات المتحدة الأميركية ويلتحقون بمدارسهم الثانوية الأميركية، كما يشاركون بنشاطات خاصة في حقول خدمة المجتمع والتدريب القيادي للشباب وبرامج تعليمية مدنية ونشاطات أخرى من شأنها مساعدتهم على تقوية الفهم الشامل للثقافة الأميركية واكتساب المهارات القيادية.

وفي نفس الوقت، يقوم هؤلاء الطلاب بتمثيل بلادهم من خلال دورهم كسفراء ثقافيين، وذلك بتقديم صورة عن تراثهم الغني للمجتمع الأميركي المضيف.

وخلال العام الدراسي 2019/2018، قام 850 طالبا بالالتحاق بهذا البرنامج من كل من الكويت والبحرين ولبنان ومصر وغزة والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وسورية وغانا وأفغانستان والجزائر وبنغلاديش وبروناي والهند واندونيسيا والعراق وماليزيا والمغرب ونيجيريا وعمان والباكستان والفلبين وتايلند وتونس والضفة الغربية واليمن.

ولدى مشاركة الطلاب في هذا البرنامج تسنح لهم الكثير من الفرص المميزة كالسكن مع عائلة أميركية والدراسة في المدارس الثانوية الأميركية والمشاركة في برنامج التدريب القيادي للشباب واختبار الثقافة والمجتمع الأميركي وتطوير مهاراتهم اللغوية في اللغة الإنجليزية وإقامة علاقات صداقة جديدة ومساعدة الشعب الأميركي في التعرف على بلادهم وثقافتهم.

ويقوم برنامج التبادل الثقافي (YES) هذا بتمويل النفقات الرئيسية من بطاقات السفر بالطائرة، السكن، التأمين الصحي ونفقات الجيب ومستلزمات الدراسة، الخ.