الخالد: الكويت حريصة على النهوض بالجهد العالمي المتضافر لتحقيق «التنمية المستدامة»

بحث سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد مع لجنة الأمن الغذائي العالمي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إمكانية إقامة «سنة عالمية للتمور» ذات الأهمية الغذائية في إطار فعاليات الاحتفال بيوم الأغذية العالمي.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية جرى تنظيمها يوم أمس الأول بمناسبة انعقاد لجنة الأمن الغذائي العالمي بمقر المنظمة ضمن فعاليات يوم الأغذية العالمي على مدى أسبوع في العاصمة الإيطالية تحت شعار (أفعالنا هي مستقبلنا) لبحث الوضع الغذائي العالمي وتعبئة الجهود الدولية للقضاء على الجوع وسوء التغذية وفق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وشارك السفير الخالد في حوارات الحلقة مع رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي سفير جمهورية الدومينيكان لدى (فاو) ماريو أرفيلو ومندوب الكويت الدائم لدى المنظمة م.يوسف جحيل وعدد من المتخصصين لبحث أهمية التمور ودورها في مجال الأمن الغذائي والتغذية في إقليم الشرق الأدنى خاصة وفي العالم عامة إلى جانب اهميتها الغذائية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وشدد السفير الخالد في مداخلته على حرص الكويت الثابت تحت قيادة قائد العمل الإنساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على النهوض بالجهد العالمي المتضافر لبلوغ أهداف التنمية المستدامة التي التزم بها المجتمع الدولي ضمن الأمم المتحدة من أجل تعميم الأمن الغذائي والتغذوي بحلول عام 2030.

وأكد في هذا السياق الأهمية الخاصة التي تمثلها التمور على مدى التاريخ بصفتها ثمرة مستدامة عالية القيمة لغنائها بطائفة واسعة ومتكاملة من المغذيات والطاقة والفيتامينات والأملاح المعدنية ما يجعل منها غذاء رئيسيا في مناطق ممتدة ولشعوب عديدة من العالم لاسيما في المنطقة العربية والشرق الأدنى ما يمكن أن يسهم بفعالية كبيرة في جهود القضاء على الجوع والفقر.

من جهته، أشاد رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي بالإنجازات المشهودة التي حققتها الكويت في السنوات الأخيرة في تعزيز الأمن الغذائي بلوغا للأهداف التي ترمي إليها لجنة الأمن الغذائي العالمي في نطاق الحملة العالمية لمكافحة الفقر والقضاء على الجوع وسوء التغذية في مختلف بلدان العالم.